Legendarni muzičar Lajonel Riči (76) progovorio je o svom burnom ljubavnom životu, pa se dotakao i svađe između njegove prve supruge Brende Harvi Riči i druge supruge, Dajane Aleksander. Taj incident je u svojim memoarima "Truly" nazvao "skandalom njegovog veka".

"Malo je ljudi znalo da smo Brenda i ja bili razdvojeni. Uzeo sam stan na plaži i tamo sam se krio, pokušavajući da budem sam, nekako da se opustim jer je to ubijalo sve oko mene", napisao je on, kako prenosi People. Prisetio se da je nakon toga otišao nazad u Los Anđeles kod Dajane, s kojom je već bio u vezi, kada ih je posetila Brenda.

"Kad su se otvorila vrata, Brenda je stajala tamo. Došlo je do velike svađe. Dajana je bila potpuno šokirana, a ja sam pokušavao da odem, da odvučem Brendu sa sobom. Bila je to najgora svađa u mom životu, a sve se događalo u tom malom hodniku", napisao je muzičar. Dodao je i da je napustio Dajaninu kuću tokom svađe, te da je pokušao da povede sa sobom i Brendu. Međutim, onda se vratila i nastavila da svađa s Aleksander.

"Komšije su pozvale policiju. Podignute su optužnice, ali su kasnije odbačene", otkrio je.

Lajonel Riči Foto: Profimedia

Harvi je tada bila privedena pod sumnjom na nanošenje fizičkih povreda supružniku, pružanje otpora pri hapšenju i napad. Lajonel je navodno tada rekao policiji da ga je tadašnja supruga udarila u stomak.

Riči je incident nazvao "sirovim, ružnim i katastrofalnim", a rekao je i da je "najbolniji deo, tragedija života" bilo to što je Brendi bilo slomljeno srce. "To je bio najtužniji dan u našem braku. Kad znate da se možda još uvek volite, da imate zajedničku prošlost koju ćete uvek nositi sa sobom, ali je gotovo. I toga ste svesni", istakao je.

Podsetimo, Lajonel i Brenda su se venčali 1975. godine i zajedno su usvojili ćerku Nikol. Zvanično su se razveli 1993. godine, pet godina nakon velike svađe. Dve godine kasnije se muzičar venčao s Dajanom i zajedno su dobili sina Majlsa i ćerku Sofiju. Razveli su se 2004. godine.

"Zauvek ću odavati priznanje obema svojim bivšim suprugama za to što su bile jake, pune ljubavi i predane majke. Nikol i Brenda su bile bliske od samog početka. Majls i Sofija obožavaju Dajanu i ona njih obožava", istakao je u svojoj knjizi.

Foto: Profimedia

76-godišnji Riči danas je u vezi s 40 godina mlađom manekenkom Lisom Parigi.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

