Britni Spirs doživela je nezgodu nakon što je pala u kući svoje prijateljice i ozbiljno povredila koleno. Vest je podelila sa obožavaocima na Instagramu, gde je, uprkos bolovima, objavila novi video u kojem pleše.

- Pala sam niz stepenice u kući svoje prijateljice i bilo je užasno... Iskoči s vremena na vreme, nisam sigurna da li je slomljeno, ali za sada je vraćeno na mesto. Hvala ti, Bože, napisala je.

Na snimku se može primetiti da joj je desno koleno zavijeno, ali Britni je i pored toga zaplesala, a obožavaoci su joj u komentarima poželeli brz oporavak.

Ples kao izduvni ventil

U opisu objave dodala je i da su se njeni sinovi, Šon i Džejden, morali vratiti na Havaje, gde žive sa svojim ocem Kevinom Federlajnom, pa joj "ples služi kao način izražavanja", pa čak i kao "molitva kroz umetnost". Britni je dodala da samo želi da bude bolja osoba i zahvalila se svima koji joj pružaju podršku.

Retko viđa sinove

Podsetimo, Britni Spirs i Kevin Federlajn upoznali su se 2004. godine i venčali nakon samo tri meseca veze. Venčanje je bilo tajno, a ubrzo su dobili dva sina – Šona Prestona i Džejdena Džejmsa.

Iako je veza započela kao bajka, već 2006. godine Britni je podnela zahtev za razvod zbog "nepomirljivih razlika". Brak je zvanično okončan 2007. godine, a Kevin je dobio primarno starateljstvo nad decom, dok je pevačica sinove viđala retko.

Britni Spirs sa sinovima Foto: TWITTER / Planet / Profimedia

Nakon nekoliko incidenata i medijskih skandala, sud joj je ograničio kontakte sa decom, a Kevin se sa dečacima kasnije preselio na Havaje.

Nakon dve godine Božić provela sa sinom

Prošle godine provela je Božić u društvu 18-godišnjeg Džejdena. Njihovim zajedničkim trenucima pohvalila se na Instagramu.

- Najbolji Božić u mom životu. Nisam videla svog dečka dve godine. Suze radosnice i doslovno šok. Ostala sam bez reči. Hvala ti, Isuse, napisala je Britni u opisu.

- Ovo je moja beba, rekla je pevačica na početku videa, a onda ga poljubila u obraz. Nakon toga snimili su se ispred božićne jelke i njenim pratiocima čestitali Božić.

