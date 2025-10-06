Svađa između Tejlor Svift i Kanjea Vesta jedna je od onih koje obožavatelji poznaju i predobro. Sve je počelo pre šesnaest godina, na dodeli MTV Video Music Awards 2009, kada je pevačica stigla u njujorški Radio City Music Hall u kočiji dostojnoj Pepeljuge, ali veče se ubrzo pretvorilo u sve samo ne bajku.

Nakon što je osvojila nagradu za najbolji ženski video za pesmu "You Belong With Me", tada 19-godišnja Svift izašla je na scenu kako bi preuzela svoju nagradu.

Kanje Vest joj prekinuo govor

"Hvala vam puno", započela je. "Uvek sam sanjala kako bi bilo možda jednog dana osvojiti jednu od ovih nagrada, ali nikada zapravo nisam mislila da će se to dogoditi. Pevam kantri muziku, pa vam mnogo hvala što ste mi dali priliku da osvojim VMA nagradu."

Pre nego što je uspela da završi govor, Vest joj je oteo mikrofon iz ruku i tvrdio da je trebalo da pobedi Bijonse sa spotom za "Single Ladies (Put a Ring on It)". "Ej, Tejlor", rekao je reper. "Stvarno sam srećan zbog tebe. Pustiću te da završiš, ali Bijonse je imala jedan od najboljih spotova svih vremena."

Bijonse joj dozvolila da završi govor

Publika je izviždala Vesta dok je silazio s bine, ali Svift je u šoku pomislila da zvižduci idu njoj. "Za nekoga ko je čitav svoj sistem verovanja izgradio na tome da mu ljudi aplaudiraju, zviždanje publike prilično je formativno iskustvo", prisetila se u svom dokumentarcu "Miss Americana" iz 2020. godine.

Kasnije te večeri Bijonse je osvojila nagradu za video godine i pozvala Svift nazad na scenu da "ima svoj trenutak". Ipak, pevačica nije mogla da se odupre onome što se dogodilo. "To me nateralo na razmišljanje i uticalo na mene psihički", dodala je u dokumentarcu. "Sve je bilo podstaknuto osećajem da tamo ne pripadam."

Kanje Vest Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Krhko primirje i novi sukob

U danima koji su usledili činilo se da će se strasti smiriti. Svift je otkrila da ju je Vest nazvao i "bio vrlo iskren u svom izvinjenju", koje je prihvatila. Sledeće godine na VMA bini je čak izvela pesmu "Innocent", za koju se veruje da govori o opraštanju reperu. Vest je takođe priznao da je njegovo ponašanje bilo "pogrešno" i "nepristojno, tačka".

Do 2015. godine činilo se da je sukob stvar prošlosti. Svift, Vest i njegova tadašnja supruga Kim Kardašijan viđeni su kako prijateljski razgovaraju na dodeli Gremija. "Postala sam prijateljica sa Džej Zijem, i mislim da je njemu bilo važno da se Kanje i ja slažemo", rekla je Svift za Vanity Fair te godine.

Foto: Larry Busacca / Getty images / Profimedia

Vrhunac pomirenja dogodio se na VMA dodeli 2015, kada je Svift uručila Vestu nagradu Video Vanguard, referišući se na njihov prvi susret šalom: "Stvarno sam srećna zbog vas, i pustiću vas da završite, ali Kanje Vest je imao jednu od najvećih karijera svih vremena."

Onda je Kanje objavio pesmu "Famous"

Međutim, mir nije dugo trajao. Kada je Vest 2016. objavio pesmu "Famous" sa stihom "I made that b---h famous", svađa je ponovo buknula. Svift je tvrdila da joj Vest nikada nije spomenuo taj uvredljivi stih, dok su on i Kardašijan insistirali na tome da je znala za pesmu.

Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP / Profimedia

Stvari su eskalirale kada je Kardašijan na Snepčetu objavila montirane snimke telefonskog razgovora između Vesta i Svift, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara na internetu uz hashtag #TaylorSwiftIsOverParty.

"Biti lažno prikazana kao lažljivica kada mi nikada nije ispričana cela priča niti mi je pušten bilo koji deo pesme je atentat na karakter", napisala je Svift tada na društvenim mrežama. "Želela bih da se isključim iz ove priče, one čiji deo nikada nisam tražila da budem, od 2009."

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Tejlor odgovorila pesmom "thanK you aIMee"

U intervjuu za časopis "TIME" 2023. godine Svift je taj period opisala kao "smrt karijere". "To me je psihički srušilo na mesto na kom nikada pre nisam bila. Preselila sam se u stranu zemlju. Godinu dana nisam napuštala iznajmljenu kuću. Bojala sam se da se javljam na telefonske pozive. Odbacila sam većinu ljudi u svom životu jer više nikome nisam verovala", priznala je.

Svađa je ostavila dubok trag u muzici Tejlor Svift, od albuma "Reputation" iz 2017. do pesme "thanK you aIMee" s albuma iz 2024, za koju obožavatelji veruju da velika slova čine imena "Kim" i "Ye".

Iako Svift to nije potvrdila, na jednom od koncerata je izjavila: "Svaki put kad neko priča gluposti, to me samo tera da radim još više i čini me još jačom."

(Kurir.rs/ Index.hr)

