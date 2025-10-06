Korejska glumica i influenserkaJun Dži-aje brutalno ubijena, a sumnja se da je počinilac fan koji je njeno telo ostavio u koferu u planini, samo 30 minuta nakon prenosa uživo na društvenim mrežama.

Jun Dži-a brutalno je napadnuta i zadavljena 11. septembra, nakon čega je njeno telo pronađeno napušteno u oblasti Muju, u provinciji Severna Džola, prenosi Daily Mail.

Istražitelji veruju da je umrla svega 30 minuta nakon završetka svog poslednjeg uživo prenosa. Prenos je snimala na ostrvu Jeongjong, koje je udaljeno oko tri sata vožnje od mesta gde je njeno telo otkriveno.

Ovo je navelo policiju da posumnja da je internet zvezda, koja je imala više 300.000 pratilaca samo na TikToku, možda naišla na opasnost gotovo odmah nakon završetka prenosa uživo.

Prema izveštajima lokalne policije, osumnjičeni za ubistvo koje je šokiralo Južnu Koreju je muškarac u pedesetim godinama, identifikovan samo po prezimenu Čoi.

Čoi je navodno tvrdio da je izvršni direktor IT kompanije sa sedištem u Južnoj Koreji, a prišao je influenserki pod izgovorom poslovnog partnerstva, obećavajući da će joj pomoći da poveća broj pratilaca.

Mediji navode da je taj muškarac bio poznat na video platformama i da je stekao status "VIP potrošača" pod nadimkom "Crna mačka", izveštava medijska kuća Soap Central.

Prema pisanju lokalnih medija, platforma na kojoj je Dži-a vodila svoje prenose uživo imala je sistem rangiranja korisnika, zasnovan na nivou finansijske podrške koju pružaju kreatorima sadržaja.

Za viši nivo na platformi bilo je potrebno ogromno trošenje novca, a Čoi je navodno dostigao nivo 56, što je, prema izveštaju lista The News, koštalo najmanje 53.000 funti.

Korejski zabavni portal Kbizoom naveo je da je Dži-a želela da prekine poslovnu saradnju sa Čoijem pre nego što se tragedija dogodila.

Samo dan pre njene smrti, Čoi je zabeležen na snimku sa sigurnosne kamere kako kleči i moli je, delujući kao da očajnički nešto traži.

Istražitelji sada sumnjaju da su njegovo prekomerno finansijsko ulaganje i lični odnosi doveli do zločina, a izveštaji navode da je Čoi možda bio suočen s ogromnim dugovima.

Svedoci su izjavili da su videli Čoija kako vuče veliki kofer iz svoje kuće, a potom se zaustavlja na više lokacija — poslednja je bila u planinama oblasti Muju.

Uhapšen je samo 12 sati nakon što je telo pronađeno. Prilikom hapšenja je u početku negirao optužbe, ali je na kraju, prema navodima lokalnih medija, priznao da je ubio influenserku.

Majka preminule, skrhana bolom, rekla je novinarima: „Detektiv mi je rekao da je u 15.27 časova na snimku sa sigurnosne kamere prikazano kako pokušava da izađe iz automobila, ali je silom povučena nazad. Vrata su se tada zatvorila.“

Potvrđeno je da je uzrok smrti Jun Dži-a gušenje usled pritiska na vrat.

