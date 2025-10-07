Slušaj vest

Serija "Doc" se trenutno nalazi na drugom mestu u rangiranju Tv sadržaja u SAD-u, odmah iza "ludačkog" trilera "Wayward".

Dakle, ako tražite nešto novo u šta ćete se udubite, prestanite besciljno da skrolujete i pustite ovu novu seriju koja je stigla na Netfliks. Originalno je emitovana na Fox-u u januaru, a na Netfliks je stigla u četvrtak (23. septembra). Za kratko vreme, gledana je više od 13,6 miliona sati, prema podacima FlixPatrol-a.

Dok je stigla na ovu platformu, druga sezona je premijerno prikazana na Fox-u, što je dodatno pojačalo interesovanje za ovu "osvežavajuću" dramsku seriju. Još bolje - zasnovana je na šokantnoj istinitoj priči o vrhunskom doktoru koji je izgubio pamćenje u nesreći tokom vožnje van puta.

Doktor Pierdante Pičioni, italijanski lekar iz Pavije, južno od Milana, ispričao je za časopis PEOPLE kako mu je saobraćajna nesreća iz 2013. izbrisala 13 godina sećanja.

U emotivnom i potresnom trenutku, Pičioni je zaboravio da mu je majka preminula - verovao je da je još živa kada se probudio iz kome koja je trajala nekoliko sati. Nije se sećao ni odrastanja svojih sinova, mislio je da su još uvek deca, i nije znao kako da koristi savremenu tehnologiju.

Italijanski emiter Rai 1 razvio je seriju "Doc - Nelle tue mani", inspirisanu njegovom neverovatnom životnom pričom.

Američka verzija serije zatim je dobila svoju adaptaciju na Fox-u, u kojoj glumi Moli Parker ("Deadwood") kao doktorka Ejmi Larsen, načelnica interne medicine u izmišljenoj bolnici u Mineapolisu. Nakon što doživi traumatsku povredu mozga u saobraćajnoj nesreći, gubi sećanje na poslednjih osam godina svog života, piše Uniland.

