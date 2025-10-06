Nakon dugog iščekivanja, Tejlor Svift je otkrila "sudbinu Ofelije" objavom novog spota za istoimeni singl. Pesma se nalazi na njenom 12. studijskom albumu "The Life of a Showgirl", koji je svetlost dana ugledao 3. oktobra.

Spot prepun skrivenih poruka

Muzički spot, koji je u nedelju uveče stigao i na Jutjub, režirala je sama Svift, a kao što njeni obožavatelji već znaju, ispunjen je brojnim referencama i takozvanim "easter egg" detaljima (u pop kulturi je to skrivena poruka, simbol, šala ili detalj koji je namerno ubačen u film, muzički spot ili video-igru).

Pevačica se u spotu pojavljuje u nizu različitih izdanja - od šarenih i raskošnih kostima inspirisanih estetikom albuma "Showgirl" do onih nadahnutih različitim umetničkim interpretacijama Ofelije, tragičnog lika iz drame "Hamlet" Vilijama Šekspira.

Od Šekspira do fudbalskih terena

U jednoj od scena, Svift nosi belu haljinu na lokaciji koja podseća na slavnu sliku Ofelija Džona Evereta Milea, dok se kasnije pojavljuje u svetlucavoj haljini s dugom, kovrdžavom crvenom perikom.

Tejlor Svift na dodeli Radio Music nagrada Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Neki kadrovi podsećaju i na drugu sliku Ofelije, koju je naslikao Džozef Mordehai 1870-ih. Pevačica zatim napušta istorijski ambijent i uskače u modernija izdanja, poput kostima u stilu plesačica iz 1920-ih, a u jednom trenutku se nađe i na gusarskom brodu.

Simbolika spota usko je povezana s temom pesme - da ju je ljubav verenika Trevisa Kelsija spasila od "Ofelijine sudbine". Dok se Šekspirova Ofelija utapa nakon što izgubi razum, Svift u spotu pada s broda, ali se pojavljuje u kostimu sinhronizovane plivačice držeći se za splav za spasavanje.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi Foto: Emily Curiel / Newscom / Profimedia

Obožavatelji su uočili i druge skrivene poruke, poput kadra s hlebom od kiselog testa, za čije je pečenje pevačica rekla da je "opsednuta", te scene u kojoj hvata loptu za američki fudbal, što je jasna aluzija na Kelsijevu karijeru u Kansas City Chiefs-ima.

Album koji je dugo želela da snimi

Svift je svoj novi album "The Life of a Showgirl" najavila još u avgustu, i to u podkastu svog verenika, "New Heights". Tom prilikom je izjavila kako je to album koji je "jako dugo želela da napravi".

Foto: David Eulitt / Getty images / Profimedia

"Ovaj album govori o tome šta se događalo iza kulisa u mom unutrašnjem životu tokom ove turneje, koja je bila tako ekstravagantna, električna i živahna", rekla je Svift. "Jako sam ponosna na njega, i on jednostavno dolazi iz najzaraznije radosnog, divljeg, dramatičnog mesta u kom sam bila u svom životu. Ta penušavost je došla do izražaja na ovom albumu."

Album je snimljen u Švedskoj tokom njene svetske turneje Eras Tour, a na njemu je sarađivala s dugogodišnjim producentima Maksom Martinom i Šelbekom.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Koncert Tejlor Svift