Tejlor Svift objavila spot pun skrivenih poruka: Fanovi dešifruju bukvalno svaki sekund, inspiracija je Šekspir, a pevačica ga je sama režirala
Nakon dugog iščekivanja, Tejlor Svift je otkrila "sudbinu Ofelije" objavom novog spota za istoimeni singl. Pesma se nalazi na njenom 12. studijskom albumu "The Life of a Showgirl", koji je svetlost dana ugledao 3. oktobra.
Spot prepun skrivenih poruka
Muzički spot, koji je u nedelju uveče stigao i na Jutjub, režirala je sama Svift, a kao što njeni obožavatelji već znaju, ispunjen je brojnim referencama i takozvanim "easter egg" detaljima (u pop kulturi je to skrivena poruka, simbol, šala ili detalj koji je namerno ubačen u film, muzički spot ili video-igru).
Pevačica se u spotu pojavljuje u nizu različitih izdanja - od šarenih i raskošnih kostima inspirisanih estetikom albuma "Showgirl" do onih nadahnutih različitim umetničkim interpretacijama Ofelije, tragičnog lika iz drame "Hamlet" Vilijama Šekspira.
Od Šekspira do fudbalskih terena
U jednoj od scena, Svift nosi belu haljinu na lokaciji koja podseća na slavnu sliku Ofelija Džona Evereta Milea, dok se kasnije pojavljuje u svetlucavoj haljini s dugom, kovrdžavom crvenom perikom.
Neki kadrovi podsećaju i na drugu sliku Ofelije, koju je naslikao Džozef Mordehai 1870-ih. Pevačica zatim napušta istorijski ambijent i uskače u modernija izdanja, poput kostima u stilu plesačica iz 1920-ih, a u jednom trenutku se nađe i na gusarskom brodu.
Simbolika spota usko je povezana s temom pesme - da ju je ljubav verenika Trevisa Kelsija spasila od "Ofelijine sudbine". Dok se Šekspirova Ofelija utapa nakon što izgubi razum, Svift u spotu pada s broda, ali se pojavljuje u kostimu sinhronizovane plivačice držeći se za splav za spasavanje.
Obožavatelji su uočili i druge skrivene poruke, poput kadra s hlebom od kiselog testa, za čije je pečenje pevačica rekla da je "opsednuta", te scene u kojoj hvata loptu za američki fudbal, što je jasna aluzija na Kelsijevu karijeru u Kansas City Chiefs-ima.
Album koji je dugo želela da snimi
Svift je svoj novi album "The Life of a Showgirl" najavila još u avgustu, i to u podkastu svog verenika, "New Heights". Tom prilikom je izjavila kako je to album koji je "jako dugo želela da napravi".
"Ovaj album govori o tome šta se događalo iza kulisa u mom unutrašnjem životu tokom ove turneje, koja je bila tako ekstravagantna, električna i živahna", rekla je Svift. "Jako sam ponosna na njega, i on jednostavno dolazi iz najzaraznije radosnog, divljeg, dramatičnog mesta u kom sam bila u svom životu. Ta penušavost je došla do izražaja na ovom albumu."
Album je snimljen u Švedskoj tokom njene svetske turneje Eras Tour, a na njemu je sarađivala s dugogodišnjim producentima Maksom Martinom i Šelbekom.
(Kurir.rs/ Index.hr)
