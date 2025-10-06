Glumac i voditelj Nenad Okanović se dugo suočavao sa zdravstvenim problemima uzrokovanim želudačnom kiselinom, zbog čega mu se glas značajno promenio.

U emisiji "RTS ordinacija" Nenad Okanović je govorio o svom iskustvu, objašnjavajući da se dugo borio sa želudačnom kilom, a da je planirana operacija morala biti odložena zbog toga što je bio pozitivan na korona virus.

Na zahvat je ipak otišao krajem decembra 2020. godine i već dva dana nakon intervencije pušten je kući.

Nenad Okanović Foto: Nemanja Nikolić

"Moja promuklost trajala je dugo"

- Najveći problem koji sam imao bio je kada bih jeo i nakon sat vremena počeo bih podrigivati. To je trajalo 20 sekundi i bilo je izuzetno neugodno. Često sam morao gurati prst u usta kako bih podstakao povraćanje, a samo nekoliko sekundi kasnije osećao bih glad - ispričao je Nenad.

- Moja promuklost trajala je dugo i nakon razgovora s doktorom zaključili smo da bi kiselina mogla biti uzrok toga - ispričao je Okanović u "RTS Ordinacija".

O tome je govorio i doktor Ognjan Skrobić, hirurg koji ga je operisao, a koji je u emisiji objasnio šta se zapravo dešavalo u organizmu poznatog glumca.

Nenad Okanović Foto: Kurir Televizija

Kako je naveo, kod pacijenata sa tipom kile kakvu je imao Okanović želudac ne može normalno da se prazni - što kod zdravih osoba traje od sat do sat i po vremena posle jela, a kod ovakvih slučajeva može da potraje danima. Deo sadržaja iz želuca se vraća nazad, dok drugi deo teško prolazi, pa zbog toga želudac počinje da pati, dolazi do mršavljenja, pada gvožđa i ozbiljnih anemija.

Kod Okanovića, stanje je bilo naročito komplikovano jer se želudac popeo visoko u grudni koš čak do srca, pritiskao je levo plućno krilo i velike krvne sudove. Posledica su bili učestali napadi bola nakon obroka, podrigivanje koje je trajalo i po 20 sekundi, ali i potreba da izaziva povraćanje kako bi olakšao tegobe.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video: Neand Okanović na Kurir televiziji