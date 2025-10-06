Slušaj vest

Hajdi Klum (52) dobila je čast da prošetа modnom pistom na Nedelji mode u Parizu, i to na reviji modne kuće Vivijen Vestvud. Njen nastup izazvao je veliku pažnju, ali ovoga puta ne samo zbog mode.

Naime, slavna manekenka zatvorila je reviju i predstavila poslednju kreaciju, što je prvi put u njenoj dugogodišnjoj karijeri da joj je ukazana ovakva čast u Parizu. Hajdi je nosila belo boho venčanicu sa blistavim korsetom, koju je uparila sa svetlosmeđim sandalama.

Ovaj model osmislio je austrijski dizajner Andreas Kronthaler (59), koji je do smrti svoje supruge Vivijen Vestvud pre tri godine sa njom zajedno stvarao kolekcije brenda.

Poljubac na pisti iznenadio publiku
Na samom kraju revije, Andreas se pridružio Hajdi na pisti. Snimci sa TikToka prikazuju trenutak kada je dizajner položio ogroman buket žutog cveća pred njene noge i kleknuo. Nakon što je ustao, njih dvoje su se poljubili u usta i snažno zagrlili, što je izazvalo lavinu komentara.

Da li je poljubac bio deo tematskog koncepta venčanja ili njihov uobičajen gest, ostalo je nejasno. Ipak, na društvenim mrežama taj trenutak postao je glavna tema.

Hajdi Klum Foto: Kathy Hutchins / Alamy / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, Alec Michael / Zuma Press / Profimedia

"Šta kaže Tom?"
Reakcije pratilaca bile su burne. Jedan obožavalac se zapitao: "Da li je Tomu ovo u redu?" aludirajući na muža Hajdi Klum, Toma Kaulica. Druga korisnica je duhovito komentarisala: "Znači, još uvek imamo šanse kod Toma?", dok je treća kratko napisala: "Jadni Tom."

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustitePop kulturaHajdi Klum "poletela" nasred ulice, pa zamalo da tresne glavom o asfalt: Posle divlje žurke u Parizu moralo da je pridržava obezbeđenje (FOTO)
Hajdi Klum
Pop kulturaGrudi kipe na sve strane, dekolte pred pucanjem: Ćerka slavnog glumca oduvala stajlingom na Hajdifestu
Hejli Haselhof na Hajdifestu u Minhenu
Pop kulturaHajdi Klum dekolteom bacila Minhen pod noge: Organizovala Hajdifest, svi pogledi za nju prilepljeni (FOTO)
Hajdi Klum na Hajdifestu 2025 u Minhenu
Pop kulturaHajdi Klum sa naslednicom prošetala crvenim tepihom: Kritike samo pljušte, mnogi joj zamerili jedno
Hajdi Klum sa ćerkom Leni na Filmskom festivalu u Veneciji

 VIDEO: Hajdi Klum

Hajdi Klum Izvor: Instagram/heidiklum