Čak i ikone stila poput Dženifer Lopez ponekad izazovu podeljena mišljenja. Tako je bilo i nedavno, kada se slavna pevačica i glumica pojavila na premijeri predstave "Kiss of the Spider Woman" u Njujorku u odevnoj kombinaciji koja je izazvala burne reakcije – od oduševljenja do potpunog nerazumevanja.

Na svom Instagram profilu, uz seriju fotografija sa događaja, Lopez je jednostavno napisala: - A night to remember (što u prevodu znači "noć za pamćenje")

I zaista – veče koje se neće tako brzo zaboraviti. Samo što je razlog za pamćenje kod publike bio... različit.

Haljina koja je izmamila više pitanja nego aplauza

Na prvi pogled, Lopez je delovala kao da je stigla iz neke modne budućnosti. Njen autfit spojio je elemente avangardnog dizajna sa nostalgičnim detaljima – crni obruči, prozirni til, cvetni motivi i skulpturalni kroj koji je istovremeno otkrivao i sakrivao siluetu.

Haljina je podsećala na spoj modne instalacije i večernje toalete, što je izazvalo niz komentara u stilu: da li moda uopšte uvek mora da ima logiku?

- Delovalo je kao da je zarobljena u sopstvenom stilu – bukvalno. Crni elementi podsećali su na oklop, dok su prozirni paneli dodavali notu ranjivosti i ženstvenosti, jedan je od istaknutijih komentara modnih stručnjaka.

Ispod neobične haljine – poznati osmeh

Uprkos neobičnom dizajnu, Dženifer je zračila poznatom energijom. Na svakoj fotografiji osmeh joj nije silazio s lica, dok je pozirala sa mladim glumcima iz predstave, ali uprkos tome gledajući je, mnogi su se zapitali – da li gledaju modni iskorak ili eksperiment koji je otišao predaleko?

Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Kada je granica između umetnosti i ekscentričnosti tanka

Dženifer Lopez je poznata po tome što pomera granice i ne igra na sigurno kada je moda u pitanju. Od kultne Versace haljine do brojnih crvenih tepiha, ona se nikada nije plašila da rizikuje. Ali ovog puta, taj rizik naišao je na podeljene reakcije.

Jedni su je slavili zbog hrabrosti i originalnosti, dok su drugi komentarisali da ni najbolji stilisti ne bi mogli da objasne ovu kreaciju. Kritike i pohvale stizale su podjednako, što je samo potvrdilo da moda, kada je Dženifer u pitanju, nikada ne prolazi neprimećeno.

Pravi stil se nosi – bez obzira na odeću

Na poslednjoj fotografiji sa događaja, Lopez se iskreno smeje. Deluje opušteno, samouvereno i potpuno nesvesna haosa koji je njena haljina izazvala u modnim krugovima.

I možda je baš u tome poenta njenog modnog pristupa – nije sve u tome šta nosiš, već kako to nosiš. I kada haljina možda nije po svačijem ukusu, Dženifer Lopez uvek uspe da ostane glavna tema večeri.

