Dženifer Lopez i Ben Aflek izazvali su pravu pometnju kada su se pojavili rame uz rame na crvenom tepihu njujorške premijere filma "Kiss of the Spider Woman". Premda su već neko vreme razvedeni, Aflek je odlučio da pruži podršku bivšoj supruzi, čime je iznenadio mnoge.

Bivši supružnici pozirali su zajedno, opušteni i dobro raspoloženi, kao da među njima do pre par meseci nije bilo nikakvih tenzija.

Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno na premijeri filma Kiss of the Spider Woman
Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno na premijeri filma Kiss of the Spider Woman Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegovo pojavljivanje izazvalo je pravu lavinu komentara, pa je Aflek ubrzo objasnio medijima zašto nije želeo da propusti ovaj događaj.

"Ne bih ni sanjao o tome da me nema tu. Ovo je neverovatna priča. Ovo je vrsta uloge kakvu je Dženifer htela da igra kroz čitavu svoju karijeru. Ona je izvrsna, a ja sam jako uzbuđen jer će ljudi dobiti priliku da vide film 'Kiss of a Spiderwoman'. Ona je odlična", rekao je glumac za "Entertainment Tonight" otkrivši da je presrećan što je dobio priliku da prisustvuje premijeri.

U galeriji pogledajte kako su Dženifer Lopez i Ben Aflek blistali na crvenom tepihu:

Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Inače, Aflek potpisuje film kao izvršni producent, a projekat je realizovan kroz njegovu i produkcijsku kuću Meta Dejmona, "Artist Equity".

Ne propustitePop kulturaSvi pričaju o neobičnoj haljini Dženifer Lopez: Izmamila je više pitanja nego aplauza, ovakvu kreaciju još niste videli (FOTO)
Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman
Pop kulturaDženifer Lopez otkrila detalje razvoda sa Benom Aflekom: Zajedno snimali film, a kod kuće...
373441_profimedia0957939856_ls.jpg
Pop kulturaDženifer Lopez uhvaćena sa sinom Bena Afleka: Pljušte negativni komentari njenog autfita: "Pokrij se, vidiš li da mu je neprijatno?!"
Dženifer Lopez.jpg
Pop kulturaViđen ponovo na klinici za odvikavanje od alkohola: Benu Afleku život je u potpunom haosu, ništa mu ne ide kako je planirao
ben aflek profimedia-0961921629.jpg

Video: Svađa Dženifer Lopez i Bena Afleka

Svađa Džej Lo i Ben Aflek Izvor: Tiktok/life_with_matt