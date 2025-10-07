Dženifer Lopez i Ben Aflek izazvali su pravu pometnju kada su se pojavili rame uz rame na crvenom tepihu njujorške premijere filma "Kiss of the Spider Woman". Premda su već neko vreme razvedeni, Aflek je odlučio da pruži podršku bivšoj supruzi, čime je iznenadio mnoge.

Bivši supružnici pozirali su zajedno, opušteni i dobro raspoloženi, kao da među njima do pre par meseci nije bilo nikakvih tenzija.

Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno na premijeri filma Kiss of the Spider Woman

Njegovo pojavljivanje izazvalo je pravu lavinu komentara, pa je Aflek ubrzo objasnio medijima zašto nije želeo da propusti ovaj događaj.

"Ne bih ni sanjao o tome da me nema tu. Ovo je neverovatna priča. Ovo je vrsta uloge kakvu je Dženifer htela da igra kroz čitavu svoju karijeru. Ona je izvrsna, a ja sam jako uzbuđen jer će ljudi dobiti priliku da vide film 'Kiss of a Spiderwoman'. Ona je odlična", rekao je glumac za "Entertainment Tonight" otkrivši da je presrećan što je dobio priliku da prisustvuje premijeri.

Inače, Aflek potpisuje film kao izvršni producent, a projekat je realizovan kroz njegovu i produkcijsku kuću Meta Dejmona, "Artist Equity".

