Slušaj vest

Dženifer Lopez i Ben Aflek iznenadili su javnost prisnim ponašanjem tokom pojavljivanja na premijeri zajedničkog filma Kiss of the Spider Woman u Njujorku. Njihova bliskost podstakla je spekulacije o mogućem pomirenju – nešto više od godinu dana nakon što je Lopez podnela zahtev za razvod.

Prvi zajednički nastup posle razvoda

Na crvenom tepihu, bivši par je uhvaćen u intimnom razgovoru, razmenjujući osmehe dok su se gledali u oči. Ovo je njihov prvi zajednički javni nastup nakon što je razvod formalno zaključen početkom januara, posle dve godine braka.

Pogledajte kakve su poglede razmenjivali Džej Lo i Ben Aflek:

1/7 Vidi galeriju Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Lopez je nedavno javno pohvalila Afleka za njegovu ulogu u produkciji filma, što je dodatno podstaklo glasine o ponovnom zbližavanju.

- Hvala vam svima što ste ovde večeras. Hvala, Bene – ovaj film ne bi bio snimljen bez tebe i bez Artist Equity-ja, izjavila je pevačica i glumica pre projekcije, prema magazinu People.

Spekulacije i komentari obožavalaca

Njihovo ponašanje nije prošlo nezapaženo među fanovima i korisnicima društvenih mreža. Mnogi su komentarisali njihove izraze lica i govor tela: "Gospode... opet će sve početi", "Oni idu kući zajedno", "Dve toksične ličnosti koje ne mogu da budu zajedno, ali ni razdvojeni", "Zanimljiv govor tela".

Stil večeri: drama i elegancija

Za ovu priliku, Dženifer Lopez je zablistala u dramatičnoj haljini Harrisa Rida sa izraženim korzetom koji je istakao njene obline. Haljina je izazvala veliku pažnju, baš kao i njeno ponašanje na događaju.

Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ben Aflek se odlučio za klasičnu eleganciju – tamnoplavo odelo i bela košulja, dok je pozirao sa rukom oko Lopezinog struka, što je dodatno raspalilo glasine o mogućem pomirenju.

Uloge u filmu

Dženifer Lopez tumači glavnu ulogu u ovom muzičkom filmu, dok Ben Aflek učestvuje kao izvršni producent, preko svoje produkcijske kuće Artists Equity.

Njihova profesionalna saradnja očigledno nije prekinuta ni nakon razlaza, a njihovo prisno ponašanje sada otvara pitanje – da li su emocije zaista potpuno nestale?

Bonus video: Dženifer Lopez u venčanici