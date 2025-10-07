Razveli se pre godinu dana, a sad opet pršte zavodljivi pogledi: "Gospode, opet će sve početi", Dženifer Lopez i Ben Aflek ponovo podigli buru
Dženifer Lopez i Ben Aflek iznenadili su javnost prisnim ponašanjem tokom pojavljivanja na premijeri zajedničkog filma Kiss of the Spider Woman u Njujorku. Njihova bliskost podstakla je spekulacije o mogućem pomirenju – nešto više od godinu dana nakon što je Lopez podnela zahtev za razvod.
Prvi zajednički nastup posle razvoda
Na crvenom tepihu, bivši par je uhvaćen u intimnom razgovoru, razmenjujući osmehe dok su se gledali u oči. Ovo je njihov prvi zajednički javni nastup nakon što je razvod formalno zaključen početkom januara, posle dve godine braka.
Pogledajte kakve su poglede razmenjivali Džej Lo i Ben Aflek:
Lopez je nedavno javno pohvalila Afleka za njegovu ulogu u produkciji filma, što je dodatno podstaklo glasine o ponovnom zbližavanju.
- Hvala vam svima što ste ovde večeras. Hvala, Bene – ovaj film ne bi bio snimljen bez tebe i bez Artist Equity-ja, izjavila je pevačica i glumica pre projekcije, prema magazinu People.
Spekulacije i komentari obožavalaca
Njihovo ponašanje nije prošlo nezapaženo među fanovima i korisnicima društvenih mreža. Mnogi su komentarisali njihove izraze lica i govor tela: "Gospode... opet će sve početi", "Oni idu kući zajedno", "Dve toksične ličnosti koje ne mogu da budu zajedno, ali ni razdvojeni", "Zanimljiv govor tela".
Stil večeri: drama i elegancija
Za ovu priliku, Dženifer Lopez je zablistala u dramatičnoj haljini Harrisa Rida sa izraženim korzetom koji je istakao njene obline. Haljina je izazvala veliku pažnju, baš kao i njeno ponašanje na događaju.
Ben Aflek se odlučio za klasičnu eleganciju – tamnoplavo odelo i bela košulja, dok je pozirao sa rukom oko Lopezinog struka, što je dodatno raspalilo glasine o mogućem pomirenju.
Uloge u filmu
Dženifer Lopez tumači glavnu ulogu u ovom muzičkom filmu, dok Ben Aflek učestvuje kao izvršni producent, preko svoje produkcijske kuće Artists Equity.
Njihova profesionalna saradnja očigledno nije prekinuta ni nakon razlaza, a njihovo prisno ponašanje sada otvara pitanje – da li su emocije zaista potpuno nestale?
