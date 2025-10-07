Slušaj vest

Šon Didi Kombs pokušava da iskoristi najjaču moguću vezu kako bi izbegao zatvorsku kaznu. Naime, američki predsednik Donald Tramp je otkrio da mu je slavni reper zatražio predsedničko pomilovanje, piše TMZ.

Tramp je tu informaciju podelio s novinarima u ponedeljak u Beloj kući, potvrdivši da je primio poseban zahtev koji se tiče Kombsa. "Zovem ga Paf Dedi; tražio mi je pomilovanje", izjavio je predsednik.

Hitan poziv Beloj kući

Prema izvorima, Didijev tim je kontaktirao Belu kuću odmah nakon što je reper prošlog petka osuđen na 50 meseci zatvora. Navodi se kako je zahtev uputila osoba vrlo bliska Didiju, koja je razgovarala sa službenikom unutar Bele kuće s direktnim pristupom Trampu.

Predsednik tokom razgovora s novinarima nije precizirao hoće li udovoljiti Didijevom zahtevu, ostavljajući svoju odluku za sada otvorenom.

Dobio četiri godine zatvora

Podsetimo, prošle nedelje sudija Arun Sabramenijan osudio je Didija na 50 meseci zatvora, odnosno nešto više od četiri godine, zbog presude po dvema tačkama optužnice za organizovanje prevoza radi prostitucije. Osim kazne zatvora, izrekao mu je i novčanu kaznu od 500.000 dolara, što je maksimalni iznos koji je mogao da dosudi.

Sudija je izjavio da nema sumnje da je Šon Didi Kombs odan svojoj porodici, ali je odbacio pokušaj odbrane da njegove freak-off žurke i hotelske noći prikaže kao intimna, dobrovoljna iskustva ili kao "priču o seksu, drogama i rokenrolu".

"Istorija dobrih dela ne može da izbriše moć i kontrolu koju ste imali nad ženama za koje tvrdite da ste ih voleli. Zlostavljali ste ih fizički, emocionalno i psihički i to ste koristili da dobijete ono što želite", rekao je sudija. Dodao je da je lično bio prisutan tokom svedočenja Kesi Venture i "Džejn".

Didijevi postupci su, prema sudiji, bili ozbiljna krivična dela koja su "nepopravljivo naštetila dvema ženama" koje i danas osećaju posledice. "To ponašanje se odvijalo više od decenije i izuzetno često tokom tog perioda", rekao je sudija. "Zašto je to trajalo tako dugo? Zato što ste imali moć i resurse da to održavate. I zato što niste bili uhvaćeni."

