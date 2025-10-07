Džulija Roberts u prekrojenoj haljini i sa skupocenom ogrlicom

Slušaj vest

Holivudska zvezda Džulija Robertspojavila se na specijalnoj projekciji svog novog filma "Posle lova" u Los Anđelesu u kreaciji koju su mnogi već na prvi pogled prepoznali.

Baš kao i pre tri godine, ona je odlučila da za ovu priliku ponese jarkoroze haljinu koju je nosila 2022. na crvenom tepihu na premijeri filma "Karta za raj".

Ipak, ovog puta haljina je bila nešto kraća, a njen izbor nakita impozantan, i to ne samo zbog lepote dizajna već i zbog novca koji je za nju potrebno izdvojiti.

Haljinu potpisuje brend Greta Constantine, a Džulija je odlučila da je malo prekroji, pa ju je skratila do listova i uparila sa ogrlicom brenda Sabyasachi vrednom neverovatnih 242.800 dolara.

Ovaj luksuzni komad ukrašen je šarenim draguljima, rubelitom, safirom, labradoritom i tulitom i uokviren dijamantima. Na ušima su joj se presijavale minđuše istog brenda, čija je cena oko 18.000 dolara.

Stilistkinja Elizabet Stjuart otkrila je na Instagramu da je Džulija haljinu ponela u znak podrške mesecu borbe protiv raka dojke. Prema njenim rečima glumica je izgled upotpunila cipelama brenda Aquazzura i parom udobnih Vivaia baletanki u koje se kasnije preobula.

Ovaj ženstveni, "barbi pink" izgled potpuno je drugačiji od svega u čemu smo imali skoro priliku da je vidimo.

Pre samo dva dana Džulija je nosila sivo odelo sa kravatom ukrašenom minijaturnim kašikama i viljuškama, dok je na Venecijanskom festivalu nosila kardigan sa likom reditelja Luke Gvadanjina, čime je pokazala koliko voli da se igra modom i pomera granice.

- Volim da se zabavljam modom i da pokazujem zahvalnost ljudima s kojima radim - rekla je Džulija za Vanity Fair.

- Luka je bio oduševljen, a ja još više što sam ga nasmejala!

VIDEO: Milena Radulović