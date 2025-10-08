Slušaj vest

Američka kantautorka Tejlor Svift, jedna od najvećih muzičkih senzacija proteklih godina, objavila je novi album, nazvan "The Life of a Showgirl", zbog čega se vratila u medije.

Pevačica je dugo uživala u medijskoj ilegali, dok je odmarala od turneje "The Eras Tour", a u međuvremenu se verila s NFL zvezdom Travisom Kelsijem. Sada, zbog predstavljanja novih pesama, Tejlor svakodnevno daje intervjue, a u razgovoru za BBC Radio 2 ju je voditelj Skot Mils pitao hoće li ovo biti njen poslednji album pošto se verila.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi na US Openu 2024 Foto: David Lobel / INSTAR Images / Profimedia

Kako je voditelj objasnio, obožavaoci Tejlor Svift brinu da će ona uskoro zasnovati porodicu i zapostaviti karijeru, što je šokiralo pevačicu.

– Šokantno je uvredljivo reći tako nešto – odgovorila je kroz smeh. – Ljudi se ne venčavaju da bi mogli da napuste posao.

Kantautorka je objasnila da njeni fanovi ponekad paniče.

– Znam da oni vole da paniče ponekad, ali ja volim osobu s kojom sam i zato što on voli ono što ja radim, voli to koliko sam ispunjena dok stvaram umetnost i muziku – kaže Tejlor Svift. – To je najkul stvar kod Travisa. To što je on strastven u vezi sa svojim poslom i što sam ja strastvena u vezi sa svojim poslom nas povezuje.

“Šokantno uvredljivo” pitanje baca svetlo na još nešto o čemu se priča proteklih dana – kako sreća u privatnom životu pevačice utiče na njenu karijeru. Tako je "The New Yorker" objavio članak nazvan “Da li nam se i dalje dopada Tejlor Svift kad je srećna?”, koji se bavi mizoginim onlajn diskusijama na ovu temu.

- Moram priznati da sam se, kada sam čula za veridbu, odmah zapitala šta će to značiti za njenu muziku. U potpunosti prihvatam da je ovo odličan primer kako umetnike manje doživljavamo kao stvarne ljude, a više kao zabavu – piše autorka Tajler Fogart.

“The Life of a Showgirl” se umnogome razlikuje od njenog prošlog albuma “Tortured Poets Department”, koji je bio obojen melanholijom i govorio o propalim vezama i neprijateljstvima imao čak i osvrt na sukob s Kim Kardašijan.

Svakako je u pitanju scenario u kojem Tejlor Svift ne može da pobedi: dok joj je prošli album opisivan kao previše pesimističan i mračan, novom se prigovara da ga ometa to što je ona srećna.

– Super stvar kod novog alumba je to što ga objavljujem u sličnom životnom periodu kao i dok sam ga pisala. Lepo je kada te stvari nisu neusklađene. Na poslednjem albumu sam bila u sasvim drugačijoj situaciji dok sam pisala – bila sam samo očajna. A onda sam bila tako srećna kad je objavljen – istakla je Tejlor Svift.

U svakom slučaju, novi album pevačice je odmah po objavljivanju oborio njen prošli rekord, tako što je prodat u 2,7 miliona primeraka u prvom danu, što otvara mogućnost da postane najprodavaniji album svih vremena u jednoj sedmici. Amazon Music je objavio da je “The Life of a Showgirl” najstrimovaniji album svih vremena u jednom danu na ovom servisu.

