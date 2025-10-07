Voditelj postavio Dženifer Lopez pitanje o razvodu od Bena Afleka, ona ga napala
Tokom gostovanja u emisiji "Today", gde je promovisala svoj novi film, "Kiss of the Spider Woman", Dženifer Lopez je doživela pomalo neprijatnu situaciju. Voditelj Krejg Melvin postavio joj je pitanje o nedavnom razvodu od Bena Afleka, na šta je glumica i pevačica imala spreman odgovor.
Neprijatan trenutak u studiju
Naime, usred razgovora o filmu 47-godišnji Melvin pokušao je da temu usmeri na njen privatni život.
"Usred snimanja ovog složenog, predivnog mjuzikla, vaš razvod je takođe finalizovan s Benom", započeo je voditelj, ali Lopez ga je odmah prekinula uz smeh.
U galeriji pogledajte kako su Ben Aflek i Dženifer Lopez izgledali na premijeri filma "Kiss of the Spider Woman":
"Eto ga! Pogledajte ovog tipa!" uzvratila je 56-godišnja zvezda.
Aflek je izvršni producent filma
Melvin je tada pojasnio zašto je spomenuo 53-godišnjeg Afleka. "Ali onda sam pročitao da je vaš bivši izvršni producent filma", rekao je.
Dženifer se nasmejala i potvrdila njegovu važnu ulogu u projektu. "Da nije bilo Bena, film ne bi bio snimljen", priznala je. "I uvek ću mu to priznanje dati."
Osvrnuvši se na razvod, kratko je dodala: "I da, stvari se događaju, morate da nastavite dalje."
Film ju je spasio
Tokom intervjua Lopez je otkrila kako joj je rad na filmu pomogao da prebrodi težak period.
"Smešno je, film je o eskapizmu. Radi se o tome kako nas filmovi i umetnost spasavaju u najtežim trenucima naših života", objasnila je. "Rad na ovom projektu bio je ostvarenje sna za mene, što mi je zaista pomoglo da preživim trenutak koji je bio težak i u ličnom životu."
Na voditeljevu opasku da zvuči kao da ju je film spasio, spremno je odgovorila: "Jeste, jeste!"
Za kraj je dodala šta sledi u njenom životu: "Nakon snimanja uzela sam malo slobodnog vremena i sada smo se vratili. Zaista sam uzbuđena što će svi videti ovaj film. To je predivan film o ljubavi."
(Kurir.rs/ Index.hr)
Video: Dženifer Lopez u venčanici