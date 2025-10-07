Tokom gostovanja u emisiji "Today", gde je promovisala svoj novi film, "Kiss of the Spider Woman", Dženifer Lopez je doživela pomalo neprijatnu situaciju. Voditelj Krejg Melvin postavio joj je pitanje o nedavnom razvodu od Bena Afleka, na šta je glumica i pevačica imala spreman odgovor.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Neprijatan trenutak u studiju

Naime, usred razgovora o filmu 47-godišnji Melvin pokušao je da temu usmeri na njen privatni život.

"Usred snimanja ovog složenog, predivnog mjuzikla, vaš razvod je takođe finalizovan s Benom", započeo je voditelj, ali Lopez ga je odmah prekinula uz smeh.

U galeriji pogledajte kako su Ben Aflek i Dženifer Lopez izgledali na premijeri filma "Kiss of the Spider Woman":

1/7 Vidi galeriju Dženifer Lopez na promociji predstave Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

"Eto ga! Pogledajte ovog tipa!" uzvratila je 56-godišnja zvezda.

Aflek je izvršni producent filma

Melvin je tada pojasnio zašto je spomenuo 53-godišnjeg Afleka. "Ali onda sam pročitao da je vaš bivši izvršni producent filma", rekao je.

Dženifer se nasmejala i potvrdila njegovu važnu ulogu u projektu. "Da nije bilo Bena, film ne bi bio snimljen", priznala je. "I uvek ću mu to priznanje dati."

Osvrnuvši se na razvod, kratko je dodala: "I da, stvari se događaju, morate da nastavite dalje."

Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Film ju je spasio

Tokom intervjua Lopez je otkrila kako joj je rad na filmu pomogao da prebrodi težak period.

"Smešno je, film je o eskapizmu. Radi se o tome kako nas filmovi i umetnost spasavaju u najtežim trenucima naših života", objasnila je. "Rad na ovom projektu bio je ostvarenje sna za mene, što mi je zaista pomoglo da preživim trenutak koji je bio težak i u ličnom životu."

Na voditeljevu opasku da zvuči kao da ju je film spasio, spremno je odgovorila: "Jeste, jeste!"

Za kraj je dodala šta sledi u njenom životu: "Nakon snimanja uzela sam malo slobodnog vremena i sada smo se vratili. Zaista sam uzbuđena što će svi videti ovaj film. To je predivan film o ljubavi."

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Dženifer Lopez u venčanici