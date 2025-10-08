Nije bio cvećka u mladosti: Džordž Kluni otkrio detalje iz prošlosti koje ne bi voleo da čuju njegova deca
Glumac Džordž Kluni danas je oličenje elegancije, ali osamdesetih je, kako sam priznaje, imao fazu "eksperimentisanja". Mlade godine nose brojne izazove, koji ni njega nisu zaobišli.
U novom intervjuu za Esquire, 64-godišnji glumac otkrio je da je u mladosti probao "par stvari" i brzo shvatio da droga nije za njega.
- Ponekad sam se šalio da sam probao previše droga, ali istina je da to nikada nije bio problem - rekao je oskarovac. - Tada je bilo moderno, svi su mislili da to nije opasno… dok nismo shvatili da je zapravo prilično loše.
Najviše ga je, međutim, obeležilo jedno veče sa prijateljima i brauni kolačić s marihuanom. Džordž priznaje da su isprobavali poznati "eksperiment" u kojem se istovremeno pušta Pink Flojdov album "Mračna strana Meseca" i gleda film Čarobnjak iz Oza (1939).
- Bili smo potpuno sj*bani - kroz smeh se prisetio. - Sedeli smo satima u tišini, niko nije rekao ni reč. Sunce je već izlazilo. Samo smo gledali u prazno. Shvatio sam, trava definitivno nije moj lek.
Danas Kluni vodi znatno zdraviji život: redovno vežba, ide na lekarske preglede i posvećen je porodici. Sa suprugom, advokaticom Amal Kluni, ima blizance, Aleksandera i Elu, i priznaje da mu je miran porodični život najbolji "trip" koji može da zamisli.
I nije on jedini koji se opekao na ovaj način. Njegov prijatelj Metju Mekonahi jednom je priznao da je bio toliko "stondiran" da je trideset dva puta zaredom slušao Dženet Džekson i propustio sopstvenu rođendansku žurku!
Čini se da su obojica naučili istu lekciju, neke stvari je bolje ostaviti u prošlosti i smejati im se kasnije.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Elvud Edvards