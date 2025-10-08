Slušaj vest

Glumac Džordž Kluni danas je oličenje elegancije, ali osamdesetih je, kako sam priznaje, imao fazu "eksperimentisanja". Mlade godine nose brojne izazove, koji ni njega nisu zaobišli.

U novom intervjuu za Esquire, 64-godišnji glumac otkrio je da je u mladosti probao "par stvari" i brzo shvatio da droga nije za njega.

- Ponekad sam se šalio da sam probao previše droga, ali istina je da to nikada nije bio problem - rekao je oskarovac. - Tada je bilo moderno, svi su mislili da to nije opasno… dok nismo shvatili da je zapravo prilično loše.

Najviše ga je, međutim, obeležilo jedno veče sa prijateljima i brauni kolačić s marihuanom. Džordž priznaje da su isprobavali poznati "eksperiment" u kojem se istovremeno pušta Pink Flojdov album "Mračna strana Meseca" i gleda film Čarobnjak iz Oza (1939).

- Bili smo potpuno sj*bani - kroz smeh se prisetio. - Sedeli smo satima u tišini, niko nije rekao ni reč. Sunce je već izlazilo. Samo smo gledali u prazno. Shvatio sam, trava definitivno nije moj lek.

Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Danas Kluni vodi znatno zdraviji život: redovno vežba, ide na lekarske preglede i posvećen je porodici. Sa suprugom, advokaticom Amal Kluni, ima blizance, Aleksandera i Elu, i priznaje da mu je miran porodični život najbolji "trip" koji može da zamisli.

I nije on jedini koji se opekao na ovaj način. Njegov prijatelj Metju Mekonahi jednom je priznao da je bio toliko "stondiran" da je trideset dva puta zaredom slušao Dženet Džekson i propustio sopstvenu rođendansku žurku!

Metju Mekonahi priznao je da je imao slična iskustva Foto: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Čini se da su obojica naučili istu lekciju, neke stvari je bolje ostaviti u prošlosti i smejati im se kasnije.

VIDEO: Elvud Edvards