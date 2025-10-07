Glumac Danijel Redklif otvoreno je govorio o razlozima zbog kojih je odlučio da ostavi alkohol, nakon godina u kojima mu je piće služilo kao beg od slave koju mu je donela uloga Harija Potera.

Iako danas ima 36 godina i iza sebe bogatu karijeru, priznao je da mu teret popularnosti nije bio nimalo lak.

Slava je donela pritisak, a alkohol je bio beg

Mnogi maštaju o bogatstvu i slavi, ali Redklif priznaje da se često osećao preplavljeno osećajem da ga svi posmatraju. Tokom tinejdžerskih godina, utehu je tražio u alkoholu, pokušavajući da se izbori sa pritiskom.

U galeriji pogledajte fotografije Danijela Redklifa:

1/6 Vidi galeriju Danijel Redklif Foto: Ron Adar / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia

Gostujući 2019. godine u emisiji "The Off Camera Show", objasnio je kako se osećao:

- To je uglavnom bilo u mojoj glavi ali imao sam osećaj da me svi gledaju kad uđem u bar, kad se pojavim u pabu. U mom slučaju, najbrži način da zaboravim na to što me posmatraju bio je da se jako napijem, rekao je.

Alkohol je privlačio još više pažnje

Ironično, ono što je pokušavao da izbegne, dodatnu pažnju, alkohol mu je upravo doneo. Ljudi u barovima bili su radoznali da vide kako se "dečko koji je glumio Harija Potera" nosi s alkoholom, što je samo pojačavalo njegovu nelagodnost.

- To može uticati na tvoju psihu. Ne postoji priručnik kako se ponašati u takvim trenucima, dodao je Redklif.

Govoreći o očekivanjima javnosti, naglasio je: - Postoji taj osećaj da bi stalno trebalo da budeš oduševljen. Imaš sjajan posao, bogat si – kao da nemaš "pravo" da budeš tužan ili da ti nešto ne prija.

Prvi znaci problema tokom snimanja šestog filma

Danijel Redklif i Megi Smit u filmu Hari Poter i polukrvni princ Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Redklif je priznao da je tokom snimanja filma Hari Poter i polukrvni princ postao zavistan od alkohola kako bi mogao uopšte da uživa u životu. Iako nikada nije pijan dolazio na snimanje, često je bio mamuran.

- Mogu da pokažem mnoge scene u kojima sam jednostavno odsutan, rekao je svojevremeno.

Više pokušaja, ali konačno uspešan put ka trezvenosti

Prvi put je prestao da pije 2010. godine, ali je nakon nekoliko godina ponovo počeo. Ipak, danas već duže vreme ne konzumira alkohol. Priznaje da mu je bilo potrebno „nekoliko godina i nekoliko pokušaja“ da bi se konačno vratio na pravi put.

- Imao sam neverovatnu sreću da me u određenim trenucima u životu okružuju pravi ljudi. Upoznao sam neke stvarno ključne osobe koje su mi dale dobre savete i istinski brinule o meni. Na kraju, trezvenost je bila moja odluka. Jednog jutra sam se probudio i pomislio: "Ovo verovatno nije dobro", iskren je glumac i pride kaže da ne žali zbog tog perioda, ali da ne može da veruje "kakav je haos nekada puštao u svoj život".

- Sada sam zaista mnogo srećniji, zaključio je glumac.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda