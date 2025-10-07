Slušaj vest

Poznata britanska glumica Kejt Vinslet, dobitnica brojnih prestižnih priznanja, iznenadila je mnoge kada je otkrila neobično mesto na kojem čuva svog Oskara.

Iako se očekuje da ovakva nagrada stoji na počasnom mestu, poput police u dnevnoj sobi ili u vitrinama, Vinsletova je odlučila da joj da jednu potpuno drugačiju i duhovitu ulogu.

- Poenta je da ljudi mogu da uzmu statuu, stanu pred ogledalo i kažu: "Želim da se zahvalim svom sinu, svojoj porodici, reditelju…", ispričala je Vinsletova za WSJ. Magazine. Uvek kad je neko to uradio, jer ostanu unutra malo duže, a kad izađu, rumeni su u licu. To je presmešno - ispričala je glumica.

Kejt Vinslet Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Na ovaj način, kako kaže, želela je da skine glamur i distancu sa nagrade, i učini je pristupačnijom. Umesto da Oskar stoji kao nedodirljivi simbol slave, on u njenom kupatilu dobija svakodnevnu i gotovo intimnu funkciju, podstiče igru, maštu i samoironiju.

Kejt Vinslet je tokom svoje karijere bila nominovana za Oskara čak sedam puta, a jednom ga je i osvojila.

Dobila je Oskara 2009. godine za najbolju glavnu glumicu za ulogu Hane Šmic u filmu "Čitač" ("The Reader"), dirljivoj drami o ženi sa tajanstvenom prošlošću, smeštenoj u posleratnoj Nemačkoj.

Vinsletova je nominovana za Oskara u sledećim filmovima:

"Razum i osećajnost" (Sense and Sensibility, 1995) - sporedna uloga

"Titanik" (Titanic, 1997) - glavna uloga (Rouz Djuvit Bjukejter)

Kejt Vinslet Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

"Iris" (2001) - sporedna uloga

"Večni sjaj besprekornog uma" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) - glavna uloga

"Mala deca" (Little Children, 2006) - glavna uloga

"Čitač" (The Reader, 2008) - glavna uloga (dobila Oskara)

"Trka života" (Steve Jobs, 2015) - sporedna uloga

(Kurir.rs/Informer)

