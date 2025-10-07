Princeza Marija-Olimpija od Grčke često izaziva oduševljenje svojim autfitima, a pažnju je privukla i na ovogodišnjoj Nedelji mode u Parizu. Marija je bila gost na reviji brenda Miu Miu, a njeno ležerno izdanje je izazvalo podeljena mišljenja.

Na reviju je stigla u sportskim, sivim kratkim pantalonicama i sivom gornjem delu trenerke, ispod kog je nosila crvenu majicu. Opušteni autfit je upotpunila crnom torbicom i sivim patikama.

I dok je neke njen autfit oduševio, drugi su smatrali da njeno sportsko izdanje nije bilo prigodno za takav prestižan događaj.

Inače, Marija-Olimpija je jedna od vodećih "it" devojaka današnjice i poznata je po svom minimalizmu i elegantnim kombinacijama. Unuka preminulog kralja Konstantina II i kraljice Ane-Marije sarađuje s brojnim brendovima, a prozvali su je i muzom Louisa Vuittona.

Za modu se princeza počela da se interesuje još u detinjstvu. Na modnoj reviji je prvi put viđena 2007. godine, a od tada je počela da sanja o karijeri u svetu mode. Studirala je istoriju umetnosti, fotografiju i grafički dizajn, a sa 17 godina je stažirala u modnoj kući Dior. Marija je 2016. diplomirala na njujorškoj Školi dizajna Parsons, a četiri godine kasnije je diplomirala i na Školi individualizovanih studija modnog poslovanja i marketinga Gallatin.

Tokom školovanja je radila kao model, završila je i na naslovnici Vanity Faira, kao i na naslovnicama brojnih drugih časopisa. U svojoj karijeri je nosila revije za Dolce & Gabbanu, Michael Kors i druge brendove.

Iako uživa u luksuzu, princeza zna kako "živi sav normalan svet". "Ja sam princeza jer nosim tu titulu, ali sam istovremeno neko ko vodi sasvim normalan život", rekla je ona jednom prilikom.

