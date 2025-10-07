Prema saopštenju američke Agencije za hranu i lekove (FDA), torte sa belom čokoladom i kokosom i torte od šargarepe su sadržale nepropisno označene alergene - pšenicu i mleko, što predstavlja rizik za osobe alergične na ove sastojke, prenosi Si-Bi-Es njuz

Pekara je povukla proizvode koji su prodavani putem sajta Goldbelly.com od juna do septembra 2025. godine, iako nisu zabeležene alergijske reakcije.

Cena torti je 110 dolara za tortu sa kokosom i 106 dolara za tortu od šargarepe.

Torte su postale poznate zahvaljujući holivudskim slavnim ličnostima koje su ih primale kao poklon, uključujući Barbaru Volters, Džimija Falona, Kirsten Danst, Henrija Kavila i Andželu Baset.

