Prva dama Francuske, Brižit Makron, pokazala je kako izgleda suptilan, ali efektan modni zaokret - umesto svoje prepoznatljive belo-plave kombinacije, odabrala je raskošnu bordo nijansu, savršeno uklopljenu u protokolarni okvir istorijskog dana u Luksemburgu. Ipak, koliko je oduševila stajlingom, toliko je razočarala frizurom, koja je naišla na velike kritike.

Brižit Makron, Emanuel Makron Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bridžit Makron prigrlila je bordo tonove sa namerom da pokaže kako se minimalistička elegancija može nositi u najglamuroznijem izdanju. Njen modni izborsavršeno se uklopio u protokol i jesenje trendove, dok je Luksemburg svečano obeležavao abdikaciju velikog vojvode Anrija i stupanje na presto novog velikog vojvode Gijoma.

Odabrala je dugu haljinu čistih linija i izduženog kroja, sa mrežastim detaljima na izrezu i rukavima, posutom sitnim metalnim detaljima - uz srebrne cipele.

Brižit Makron, Emanuel Makron Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ipak, kada je frizura u pitanju - tu je omanula. Iako smo prvu damu Francuske navikli da viđamo sa bujnom paž kosom, ovog puta bila je isfenirana ravno, sa šiškama koje padaju preko čela i blago se razdvajaju na sredini. Malo volumena imala je pri vrhu, deo kose joj je delimično bio skupljen pozadi, dok je deo slobodno padao na ramena.

Brižit Makron, Emanuel Makron Foto: Aleksandr Nagornyi / Alamy / Profimedia

"Odakle joj ideja da se ovako isfenira?", "Frizerka joj nije prijatelj", "Neka se vrati na staro, na ovaj način samo otkriva sve nedostatke", "Dokaz da pare ne mogu da kupe ukus, a ni stručnjake očigledno", "Ovo se zove zločin na glavi", "I one njene čudne punđe su bolje od ove frizure", "Nadam se da je ovo samo eksperiment", deo je opaski koje su mogle da se nađu ispod različitih objava na internetu.

Nego, kako se vama dopada nova frizura Brižiti Makron?

(Kurir.rs/Žena)