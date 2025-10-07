Nikol Kidman trenutno prolazi kroz veoma stresan period života. Glumica je podnela zahtev za razvod braka od supruga Kita Urbana posle 19 godina braka i iselio se iz njihovog porodičnog doma.

Veoma brzo se saznalo da on ima novu devojku, a nakon što je izmenio reči pesme koju je posvetio Nikol izazvao je bes javnosti. Glumica nije bila za razvod i pokušavala je da spase brak do poslednjeg trenutka.

Ipak, život ide dalje i ona je odlučila da ne tuguje, već da se posveti stvarima koje voli i koje je ispunjavaju. Jedna od njih je bilo i pojavljivanje na aukciju amFAR u Dalasu.

Ona je tamo oduševila ljude svojim vedrim duhom i stajlingom koji govori da je snažna, jaka i predana, a sada je usledila nova prilika da svom bivšem servira osvetu i to je uradila tako da mu sigurno neće biti svejedno.

Samo dan nakon što je potvrđeno da se posle 19 godina braka razvela od Urbana, glumica se pojavila na Nedelji mode u Parizu i to u društvu svojih ćerki, Sandej Rouz (17) i Fajt Margaret (14), kao i bratanice Lusi Holi.

Oskarovka je debitovala sa potpuno novim izgledom, šik šiškama koje su odmah postale tema dana. Uz oversajz belu košulju i plavo-sive elegantne pantalone bredna Chanel Nikol je izgledala smireno, sofisticirano i osveženo, kao da je razvod pretvorila u modni preobražaj.

Devojke su pratile maminu ležernu eleganciju. Sandej, koja se prošle nedelje prošetala Diorovom pistom, odabrala je crveni prsluk i kargo farmerke, dok je Fajt nosila crnu mini haljinu uz teksas jaknu. Lucija je unela notu pariškog šika u mrežastoj crnoj haljini.

Ovim pojavljivanjem Nikol je, zajedno sa ćerkama, poslala jasnu poruku Kidmanu da je nevažan i da će one biti dobro iako se on odlučio da svoju porodicu zameni ljubavnicom koja je mlađa od njega.

Nikol, koja je upravo ponovo postala ambasadorka Chanel-a, bila je u društvu velikih imena poput Pedra Pascala, Tilda Svinton i Vanesa Paradi.

Uprkos razvodu, čini se da je glumica fokusirana na ono što voli, porodicu, modu i nove početke. I da, njene šiške su možda mala, ali značajna promena, koja simbolično govori mnogo - Nikole je spremna za novo poglavlje.

