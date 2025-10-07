Umesto da će da tuguje, servirala je osvetu: Nikol Kidman sa ćerkama bez ijedne reči poslala jasnu poruku Kitu Urbanu
Nikol Kidman trenutno prolazi kroz veoma stresan period života. Glumica je podnela zahtev za razvod braka od supruga Kita Urbana posle 19 godina braka i iselio se iz njihovog porodičnog doma.
Veoma brzo se saznalo da on ima novu devojku, a nakon što je izmenio reči pesme koju je posvetio Nikol izazvao je bes javnosti. Glumica nije bila za razvod i pokušavala je da spase brak do poslednjeg trenutka.
Ipak, život ide dalje i ona je odlučila da ne tuguje, već da se posveti stvarima koje voli i koje je ispunjavaju. Jedna od njih je bilo i pojavljivanje na aukciju amFAR u Dalasu.
Ona je tamo oduševila ljude svojim vedrim duhom i stajlingom koji govori da je snažna, jaka i predana, a sada je usledila nova prilika da svom bivšem servira osvetu i to je uradila tako da mu sigurno neće biti svejedno.
Samo dan nakon što je potvrđeno da se posle 19 godina braka razvela od Urbana, glumica se pojavila na Nedelji mode u Parizu i to u društvu svojih ćerki, Sandej Rouz (17) i Fajt Margaret (14), kao i bratanice Lusi Holi.
Oskarovka je debitovala sa potpuno novim izgledom, šik šiškama koje su odmah postale tema dana. Uz oversajz belu košulju i plavo-sive elegantne pantalone bredna Chanel Nikol je izgledala smireno, sofisticirano i osveženo, kao da je razvod pretvorila u modni preobražaj.
Devojke su pratile maminu ležernu eleganciju. Sandej, koja se prošle nedelje prošetala Diorovom pistom, odabrala je crveni prsluk i kargo farmerke, dok je Fajt nosila crnu mini haljinu uz teksas jaknu. Lucija je unela notu pariškog šika u mrežastoj crnoj haljini.
Ovim pojavljivanjem Nikol je, zajedno sa ćerkama, poslala jasnu poruku Kidmanu da je nevažan i da će one biti dobro iako se on odlučio da svoju porodicu zameni ljubavnicom koja je mlađa od njega.
Nikol, koja je upravo ponovo postala ambasadorka Chanel-a, bila je u društvu velikih imena poput Pedra Pascala, Tilda Svinton i Vanesa Paradi.
Uprkos razvodu, čini se da je glumica fokusirana na ono što voli, porodicu, modu i nove početke. I da, njene šiške su možda mala, ali značajna promena, koja simbolično govori mnogo - Nikole je spremna za novo poglavlje.
(Kurir.rs/Informer)
