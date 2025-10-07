Četrnaestogodišnja Selesta Rivers Hernandez, a čije je telo prinađeno u gepeku repera D4dva, ispraćena je na večni počinak tokom pogrebne ceremonije održane u Kaliforniji, u ponedeljak, 6. oktobra.

Njena porodica i prijatelji okupili su se da je oplakuju mesec dana nakon što je njeno telo pronađeno u gepeku Tesle registrovane na pevača d4vd-a, pravog imena Dejvid Enstoni Burke (20), 8. septembra. Kancelarija šerifa okruga Los Anđeles potvrdila je da je njeno telo predato porodici 23. septembra.

Rivasina porodica prvi put je progovorila o njenoj smrti 18. septembra.

"Kao što mnogi već znate, Selesta Rivers Hernandez identifikovana je kao telo pronađeno prošle nedelje,“ napisale su Esmeralda Lozano i Gisel Vera na stranici za prikupljanje pomoći GoFundMe.

"Bila je voljena ćerka, sestra, rođaka i prijateljica.“

Neposredno pred sahranu, stranica je ažurirana porukom zahvalnosti:

"Hvala svima koji su bili dovoljno velikodušni da doniraju. Porodica je neizmerno zahvalna. Bog vas blagoslovio.“

Istraga vodi ka kući povezanoj sa d4vd-om

Iz kancelarije šerifa okruga Riversajd su rekli da je potvrđeno s LAPD-jem da je Seleste Rivas Hernandez identifikovana kao maloletnica čiji je nestanak ranije prijavljen. Seleste je, kako prenose strani mediji, poslednji put viđena u aprilu 2024. godine. Njena majka je potvrdila da je u vreme nestanka imala 13 godina, a otkrila je i da je u to vreme imala dečka po imenu Dejvid, prenosi TMZ. Seleste je na desnom kažiprstu imala tetovažu s natpisom: "Shhh...", identičnu tetovažu kakvu ima i D4vd. Međutim, istu tetovažu imaju i druge poznate zvezde, uključujući Rijanu i Lindzi Lohan.

Telo devojke pronađeno je 8. septembra, nakon što je policija primila poziv o neprijatnom mirisu koji je dolazio iz dvorišta šlep-službe. Vozilo registrovano na popularnog pevača je bilo zaplenjeno nakon što je danima bilo napušteno u Holivud Hilsu. Iz policije su rekli da telo nije bilo netaknuto, te da se u autu nalazilo duže vreme.

Predstavnik D4vda, čije je pravo ime Dejvid Entoni Burk, rekao je da je muzičar informisan o incidentu, te da surađuje s policijom. D4vd, koji je najpoznatiji po singlu "Romantic Homicide", nastupao je na bini kada su vesti o mrtvom telu u njegovom automobilu obišle svet. Trebalo je da nastupa i u sredu u Sijetlu, ali je nastup bio otkazan.