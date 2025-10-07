Novi video snimak sa Nedelje mode u Parizu ponovo je izazvao buru oko vojvotkinje od Saseksa. Na snimku se vidi Megan Markl kako se, navodno, smeje u trenutku kada je manekenka pala na pisti modne revije Balensijage dok pored nje sedi njen prijatelj, koji je ostao potpuno ozbiljan.

Ovako je izgledala Megan Markl na Nedelji mode u Parizu:

Neprijatan susret sa Kristin Skot Tomas

U snimcima iza kulisa vidi se i kako Megan pokušava da započne razgovor sa britanskom glumicom i zvezdom serije Slow Horses, damom Kristin Skot Tomas, koja se, prema svedočenjima, okrenula od nje i ostavila je u neprijatnoj situaciji.

Poznata po ulozi u filmu "Četiri venčanja i sahrana", šezdesetpetogodišnja Skot Tomas godinama ima bliske veze sa kraljevskom porodicom. U julu je prisustvovala državnoj večeri u Vindzoru u čast predsednika Makrona, zajedno sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, a još 2015. odlikovala ju je pokojna kraljica Elizabeta II, nakon čega je i igrala ulogu kraljice u londonskoj predstavi "The Audience".

Meganina “modna turneja” puna gafova

Iako je ovo bio njen prvi ozbiljniji pokušaj da se pozicionira u svetu visoke mode, Meganina poseta Parizu bila je obeležena nizom neprijatnosti.

Tokom vikenda, vojvotkinja je naišla na oštre osude zbog, kako su mnogi rekli, “potpuno neprimerenog” video snimka koji je podelila na Instagramu. Na snimku se vide njene noge na kožnim sedištima minibusa, dok vozilo prolazi istom rutom kojom se 1997. godine kretala princeza Dajana pre nego što je stradala u nesreći u tunelu Pont de l’Alma.

Pored toga, nezgodan trenutak dogodio se i tokom pozdrava sa dizajnerom Balensijage, Pjerpaolom Pićolijem, kada su se njih dvoje prilikom poljupca nenamerno udarili glavama, što su kamere odmah zabeležile.

Na pomenutom snimku iz prvog reda revije, Megan sedi pored svog bliskog prijatelja Markusa Andersona, kreativnog direktora brenda Soho House.

U trenutku kada manekenka pada, Megan je prvo zapanjeno uzdahnula, zatim sakrila lice rukama i počela da se smeje, okrećući se ka Andersonu – koji je, za razliku od nje, ostao potpuno ozbiljan.

Kada je primetila da njen prijatelj ne deli njenu reakciju, Megan se brzo uozbiljila i ponovo se okrenula ka pisti.

Predstavnik vojvotkinje naknadno je izjavio da Megan nije namerno smejala padu manekenke, već da je u pitanju bio refleksni trenutak iznenađenja.

Na društvenim mrežama korisnici su spekulisali:

"Mislim da je neko pao, jer devojka iza nje govori ‘Oh!’“, napisala je jedna osoba.

"Verovatno se neko spotakao“, dodao je drugi. "I drugi su reagovali, samo ne tako očigledno kao ona.“