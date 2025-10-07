Jedan od najpoznatijih glasova američkog radija privremeno se povlači iz etra nakon što je primila tešku dijagnozu. Anđela Dejvis (57), voditeljka emisije "MPR News with Angela Davis" na Minesota Public Radio (MPR), objavila je da joj je dijagnostikovan rak dojke u prvom stadijumu.

U saopštenju koje je objavila MPR mreža navodi se:

"Anđela je duboko zahvalna na podršci svojih kolega i slušalaca, i moli za privatnost tokom ovog perioda. Radujemo se njenom povratku kada bude spremna.“

Na zvaničnoj Fejsbuk stranici mreže dodali su da je voditeljka, majka dvoje dece, dirnuta porukama podrške dok se fokusira na oporavak. Voditeljka će, kako je potvrđeno, uzeti odsustvo sa posla kako bi se posvetila lečenju i rehabilitaciji.

Glas koji je obeležio jutra u Minesoti

Anđela Dejvis već godinama vodi jutarnji program MPR News, koji svakog radnog dana u 9 sati donosi razgovore o životu u Minesoti i promenama u američkom društvu.

Vest o njenoj bolesti stigla je upravo tokom meseca borbe protiv raka dojke, što je njenim slušateljkama i kolegama dalo dodatni podstrek da pošalju reči ohrabrenja.

Talas podrške iz cele zajednice

Na društvenim mrežama oglasile su se stotine ljudi, izražavajući solidarnost i divljenje.

Jedna od njih, Kerolajn Amos Stori, napisala je:

"Mislim na tebe! Preživela sam rak dojke pre 20 godina… ti to možeš! Otkrićeš neverovatnu snagu u sebi i saosećanje ljudi oko sebe.“

Lindzi Strand dodala je:

„Anđela, tvoj način komunikacije je poseban i jedinstven. Želim ti dobar ishod na ovom putovanju.“

Od CNN-a do MPR-a – karijera vredna poštovanja

Pre nego što je postala jedno od zaštitnih lica MPR-a, Dejvis je radila kao televizijska novinarka na stanicama KSTP i WCCO u Minesoti, a karijeru je započela na CNN-u nakon što je diplomirala novinarstvo na Univerzitetu Merilend.