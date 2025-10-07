 Poznati glumački par Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiju nedavno su uživali na venčanju svoje ćerke, a sada su se osamili i otputovali na jesenji odmor.

Pre meseca dana udali su ćerku Niku na prelepom i romantičnom venčanju. Nakon prelepog veselja, supružnici su spakovali kofere i odlučili da provedu vreme u prelepoj prirodi. Snežana je pojedine kadrove objavila i na društvenim mrežama, a malo ko je ostao imun na ovu lepotu.

Prelepi kadrovi sa odmora Snežane i Uliksa:

Snežana Bogdanovic i Uliks Fehmiju odmor Foto: Instagram

 Ovako je izgledalo romantično venčanje Nike Fehmiju:

Nika Fehmiu, ćerka slavnog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua, stala je na „ludi kamen“ i uplovila u bračne vode. Njeno venčanje bilo je prava bajka, a po osmesima mladenaca jasno je da su ovaj poseban dan dočekali u ogromnoj sreći i ljubavi.

Venčanje Nike Fehmiju Foto: Instagram

Proslava je bila upriličena u romantičnom okruženju, a gosti su mogli da uživaju u toploj i radosnoj atmosferi. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci, a jedan posebno je privukao pažnju – trenutak iz automobila, kada su mladenci mašući kroz prozor pokazali koliko su srećni i zadovoljni.

