Holivudska glumica Zoe Kravic privukla je veliku pažnju novim filmom, zapravo fatalnim scenama u kojima je naga. Naime, ona glumi u ostvarenju "Caught Stealing" koji je u SAD premijerno prikazan u avgustu ove godine.

Pojedini kadrovi u kojima je ova lepotica nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Iako je Zoe već sama po sebi dovoljno zavodljiva i malo ko može ostati imun na njenu lepotu i seksepil, sada je sve to dodatno naglašeno u ovom ostvarenju i intimnim scenama koje deli sa kolegom Ostinom Batlerom.

1/3 Vidi galeriju Scena iz filma Zoe Krevic Foto: Columbia Pictures / Planet / Pro

Holivudske zvezde udružile su snage u novom filmu renomiranog reditelja Darrena Aronofskog, Caught Stealing — napetom krimi-trileru koji vodi gledaoce u mračne ulice Njujorka devedesetih godina.

Film prati lik Hanka Thompsona, bivšeg bejzbol igrača kog tumači Batler, koji se, nakon naizgled bezazlene usluge, nađe upleten u opasni kriminalni svet. Kravitz igra njegovu ljubavnicu, ženu čiji lik unosi i strast i neizvesnost u već napetu radnju.

Režiran od strane Darena Aronofskog, donosi njegov prepoznatljiv stil kombinaciju psihološke napetosti, estetske brutalnosti i sirove emocije. Film je zasnovan na istoimenom romanu a kritičari su ga opisali kao “eksplozivni spoj neo-noira i adrenalinskog triler filma.”