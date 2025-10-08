Glumica Šarilz Teronje ignorisala kolegu Džonija Depa, s kojim je 1999. sarađivala na filmu "Astronaut‘s Wife", na Diorovoj reviji tokom Nedelje mode u Parizu. Dep je zaštitno lice Diorovog parfema "Sauvage", a Teron je 20 godina promovisala parfem "J‘Adore", piše Daily Mail.

Naime, glumica koja je nekoliko puta snimala s Depom, kao da nije primetila da on stoji tamo dok je prilazila Brižit Makron kako bi je pozdravila. Nakon što su se prva dama Francuske i glumica pozdravile i zagrlile, Teron se samo okrenula i otišla, dok je Džoni Dep ostao da stoji blago raširenih ruku.

Iako ne čudi što su se oboje pojavili na reviji ove modne kuće, Šarlizino ignorisanje glumca pokrenulo je lavinu komentara na internetu. Jedan korisnik društvenih mreža je čak istakao da je Teron lajkovala članak "Time-a" iz 2023. koji je kritikovao Depov povratak na scenu nakon parnice za klevetu protiv glumice Amber Herd.

Foto: Profimedia

Nakon što se Dep vratio na scenu, posle parnice za klevetu, pažnju je privukao filmom "Jeanne du Barry", a otprilike u isto vreme je obnovio i partnerstvo s Diorom. Otkako se vratio na scenu, više se oslanja na evropsku kinematografiju, modu i muziku nego na holivudske blokbastere.

Foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dep je za Diorovu reviju obukao elegantni sivi sako na košulju i plave farmerice, a vreme je provodio u društvu Brižit Makron, supruge francuskog predsednika Emanuela Makrona. Delovali su raspoloženo sedeći u prvom redu revije.

