Nakon meseci nagađanja, 29-godišnji glumac, Timoti Šalame, je u utorak potvrdio glasine i otkrio svoju novu, obrijanu glavu u videu objavljenom na Instagramu.

Zvezda filma Marty Supreme je najpre na Instagram pričama najavila da će "ići uživo za 10 minuta". U prenosu, koji je kasnije podelio i kao isečak, Šalameov lik je viđen kako nosi duksericu sa kapuljačom i neobičnu narandžastu kuglu za kuglanje na glavi. Nakon što pobegne iz četvrtasteg kontejnera u kojem se nalazio, skida pokrivalo s glave i otkriva obrijanu glavu.

Meseci nagađanja

Ovo je prvi put da je glumac potpuno i javno pokazao novi izgled, iako su fanovi već neko vreme sumnjali na promenu. Nagađanja su počela još u julu, kada je Šalame uslikan na plaži u Sen Tropeu sa devojkom Kajli Džener. Tada je nosio tamnoplavu kapu i maramu, a kosa mu je ispod pokrivala delovala znatno kraće.

U drugoj prilici takođe je viđen sa plavom bejzbol kapom, a zadnji deo i strane glave bili su vidno skraćeni, što je dodatno podstaklo glasine o novoj frizuri.

Iznenadni dolazak na premijeru

Glumac ošišao svoje prepoznatljive kovrdže Foto: Ulices Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Šalame je nedavno iznenadio fanove i dolaskom na svetsku premijeru filma Marty Supreme tokom Njujorškog filmskog festivala u ponedeljak uveče. Pojavio se u kožnoj pilotskoj jakni i pantalonama, a crna bejzbol kapa je delimično otkrivala kratku frizuru, ali nije u potpunosti pokazala njegov novi imidž.

U sportskoj drami studija A24, Šalame tumači fiktivnu verziju profesionalnog ping-pong igrača Martija Rajsmana. Na bini su mu se pridružili reditelj Džoš Safdi, kao i kolege Gvinet Paltrou i Tajler, the Creator. Tom prilikom Šalame je film nazvao "ljubavnim pismom Njujorku". Film Marty Supreme stiže u bioskope na Božić.

(Kurir.rs/Index.hr)

VIDEO: Kajli Džener