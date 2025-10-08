Slušaj vest

Rok pevačica En Everton, poznata po radu sa bendom Darsombra, tragično je izgubila život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u saveznoj državi Njujork. Imala je samo 43 godine.

Do nesreće je došlo 3. oktobra, kada su pevačica i njen suprug Brajan Daniloski, koji je takođe član benda, putovali kombijem autoputem Interstate 87. Njihovo vozilo se sudarilo sa policijskim automobilom koji je bio zaustavljen zbog ranijeg incidenta na putu. Uprkos tome što su bila uključena rotaciona svetla, sudar je imao kobne posledice — En je proglašena mrtvom na licu mesta.

Policajac koji je obavljao uviđaj i Brajan Daniloski prevezeni su u bolnicu sa povredama, ali su preživeli.

Vest o njenoj smrti potresla je mnoge, a Jon Garrett, brat Brianove supruge, podelio je dirljivu poruku u znak sećanja na Ann.

„U ime porodice Everton, s dubokom tugom objavljujem da je moja snaja, En Everton, iznenada preminula u petak popodne nakon saobraćajne nesreće“, napisao je on, prenosi Daily Star.

Ljubav i muzika koje su trajale dve decenije

En i Brajan bili su ne samo bračni par, već i umetnički partneri koji su skoro dvadeset godina delili život i scenu. Tog kobnog dana bili su na putu ka prvom nastupu Darsombre na turneji u Montrealu.

„Bilo je strašno. Nikada u životu nisam čuo takav jauk bola u nečijem glasu,“ rekao je Jason Daniloski, Brajanov brat, opisujući trenutak kada je saznao za tragediju.

Duo koji je spajao umetnost i duhovnost

Darsombra su sebe opisivali kao „trans-apokaliptični galaktički rok duo“, poznat po eksperimentalnom zvuku i duhovnom pristupu umetnosti.

Osim muzike, supružnici su zajedno predavali jogu, držeći besplatne časove u okviru programa Baltimorske gradske uprave za parkove i rekreaciju.

Njihov život bio je spoj muzike, ljubavi i duhovne discipline, a prijatelji i fanovi ih pamte kao par koji je širio mir i inspiraciju gde god da je nastupao.

(Kurir.rs/Mirror)