Slušaj vest

Bivša prva dama Masačusetsa i borac za mentalno zdravlje preminula je u 89. godini Džoan Kenedi, prva supruga pokojnog senatora Teda Kenedija, preminula je u svom domu u Bostonu.

Porodični portparol potvrdio je da je Džoan mirno zaspala u sredu u ranim jutarnjim satima, okružena najbližima.

Ljubav i brak sa članom slavne političke dinastije

Džoan je bila u braku sa senatorom Tedom Kenedijem 24 godine, a zajedno su dobili troje dece – Karu, Teda mlađeg i Patrika. Njihov brak, često pod budnim okom javnosti, pratio je uspon i pad jedne od najpoznatijih američkih političkih porodica.

Hrabro progovorila o zavisnosti i depresiji

Godinama je vodila tešku borbu sa alkoholizmom i depresijom, ali je, umesto da to krije, postala jedna od prvih javnih ličnosti u Americi koja je otvoreno govorila o problemu zavisnosti. Zahvaljujući svojoj iskrenosti i borbi, mnoge žene širom zemlje ohrabrila je da potraže pomoć i ne osećaju sram zbog svojih slabosti.

Glas za mentalno zdravlje i podršku zavisnicima

Džoan Kenedi je kasnije postala zagovornik mentalnog zdravlja i programa za lečenje zavisnosti, posvećujući svoje vreme i uticaj unapređenju svesti o tim pitanjima. Iako je njen život bio obeležen i slavom i tragedijama, ostavila je za sobom nasleđe saosećanja, hrabrosti i vere u oporavak.