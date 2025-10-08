Slušaj vest

Srpska influenserka i tiktokerka Nikolina Kovačević nedavno je javno govorila o promeni pola i sa čime se sve suočila u tom periodu. Sada uživa u svakom segmentu svog života.

Rođena kao muškarac po imenu Njegoš, godinama se osećala i ponašala kao žena. Devet godina je čekala na operaciju promene pola, te danas uživa u novom životu u telu žene što je oduvek i priželjkivala.

Nikolina je javno govorila o promeni pola:

Nikolina Kovačević promenila pol Foto: Printscreen

Njene fotografije na društvenim mrežama privlače puno pažnje, a mnogi hvale njen atraktivni izgled. Sada je odlučila da promeni imidž i pohvali se novim zavodljivim izdanjem.

Nikolina je bila prepoznatljiva po dugačkoj smeđoj kosi, a sada je iznenadila sve kada je pokazala da se odlučila na veliku promenu. Ona se ofarbala u crno, a mnogi kažu da joj ova promena odlično stoji.

Ovako je Nikolina govorila o promeni pola

Nikolina je javno govorila o celom procesu promene pola, a snimke je objavila i na svojim kanalima na društvenim mrežama:

"Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se telo promenilo i da se hormoni izmene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra. Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest meseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumeju da se mi promenimo i da osećamo pol u koji želimo da se promenimo. Emotivna promena mi je najteže pala. Prvih šest meseci sam plakala i smejala se u isto vreme", govorila je influenserka.

Ne propustiteZanimljivostiRođena kao Njegoš, promenila pol pa otkrila velike planove: "Mogu za sebe da kažem da sam sponzoruša, ali želim decu"
Nikolina Kovacevic.jpg
Pop kulturaRođena kao Njegoš, pa promenila pol: Srpkinja iz Prištine uživa u svakom novom danu, a njene fotografije sa plaže izazivaju buru
20240115-16-34-36nikolina-je-snimila-celu-operaciju-promene-pola-bila-je-musko-a-sada-je-zena--.jpg
StarsEVO KAKO JE IZGLEDALA INFLUENSERKA NIKOLINA KAO NJEGOŠ: Kratka crna kosa, visoko čelo, zalisci, dala je brdo para da promeni pol (FOTO)
20240115-16-34-36nikolina-je-snimila-celu-operaciju-promene-pola-bila-je-musko-a-sada-je-zena--.jpg
StarsROĐENA JE KAO MUŠKO, A SAD SE UVUKLA U USKU HALJINU SA DEKOLTEOM: Poznata Srpkinja je rođena kao Njegoš, sad likama iz Španije zapalila mreže
nikoli.jpg