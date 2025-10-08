Nikolina nakon promene pola izvršila još jednu transformaciju: Evo kako sada izgleda ova lepotica
Srpska influenserka i tiktokerka Nikolina Kovačević nedavno je javno govorila o promeni pola i sa čime se sve suočila u tom periodu. Sada uživa u svakom segmentu svog života.
Rođena kao muškarac po imenu Njegoš, godinama se osećala i ponašala kao žena. Devet godina je čekala na operaciju promene pola, te danas uživa u novom životu u telu žene što je oduvek i priželjkivala.
Nikolina je javno govorila o promeni pola:
Njene fotografije na društvenim mrežama privlače puno pažnje, a mnogi hvale njen atraktivni izgled. Sada je odlučila da promeni imidž i pohvali se novim zavodljivim izdanjem.
Nikolina je bila prepoznatljiva po dugačkoj smeđoj kosi, a sada je iznenadila sve kada je pokazala da se odlučila na veliku promenu. Ona se ofarbala u crno, a mnogi kažu da joj ova promena odlično stoji.
Ovako je Nikolina govorila o promeni pola
Nikolina je javno govorila o celom procesu promene pola, a snimke je objavila i na svojim kanalima na društvenim mrežama:
"Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se telo promenilo i da se hormoni izmene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra. Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest meseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumeju da se mi promenimo i da osećamo pol u koji želimo da se promenimo. Emotivna promena mi je najteže pala. Prvih šest meseci sam plakala i smejala se u isto vreme", govorila je influenserka.