Srpska influenserka i tiktokerka Nikolina Kovačević nedavno je javno govorila o promeni pola i sa čime se sve suočila u tom periodu. Sada uživa u svakom segmentu svog života.

Rođena kao muškarac po imenu Njegoš, godinama se osećala i ponašala kao žena. Devet godina je čekala na operaciju promene pola, te danas uživa u novom životu u telu žene što je oduvek i priželjkivala.

Nikolina je javno govorila o promeni pola:

Njene fotografije na društvenim mrežama privlače puno pažnje, a mnogi hvale njen atraktivni izgled. Sada je odlučila da promeni imidž i pohvali se novim zavodljivim izdanjem.

Nikolina je bila prepoznatljiva po dugačkoj smeđoj kosi, a sada je iznenadila sve kada je pokazala da se odlučila na veliku promenu. Ona se ofarbala u crno, a mnogi kažu da joj ova promena odlično stoji.

Ovako je Nikolina govorila o promeni pola

Nikolina je javno govorila o celom procesu promene pola, a snimke je objavila i na svojim kanalima na društvenim mrežama: