Doli Parton, 79-godišnja ikona kantri muzike, razjasnila je svoju zdravstvenu situaciju i smirila fanove koji su ove nedelje zabrinuto pratili njeno stanje.

„Još nisam mrtva!“ poručila je fanovima, dodajući da, iako ima određene zdravstvene probleme, oni su pod kontrolom. Doli je pojasnila da je, nakon što je njen suprug Karl Din preminuo u martu u 82. godini, manje pazila na sebe, ali da je sada posvećena svom zdravlju.

Iako priznaje da je vernica i da veruje u moć molitve, naglasila je da fanovi ne treba previše da brinu. Ranije ove nedelje, pevačicina mlađa sestra Stela zamolila je fanove za molitve, što je izazvalo zabrinutost širom sveta.

Stela je objasnila je na X (bivši Twitter) da Doli zapravo bore se sa bubrežnim kamenjem i da prima adekvatnu terapiju.

"Moja sestra je uvek zabrinuta kada neko od nas nije dobro i zamolila je za molitve za Doli. Moj posao kao sestre je da volim i poštujem njihovu privatnost,“ napisala je Stela, ističući da su neki fanovi preterano reagovali.

Dolini predstavnici i menadžer u UK potvrdili su da nije ozbiljno bolesna, te da je situacija zapravo vezana samo za kamenje u bubregu i potrebnu proceduru.

"Nisam želela da plašim ikoga. Samo sam zamolila za molitve za moju sestru jer verujem u njihovu moć. Hvala svima koji joj šalju ljubav – to zaista mnogo znači", ispričala je pevačicina sestra.