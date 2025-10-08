Legenda benda KISS izgubila svest za volanom, pa se zakucala u parkirani automobil. Rok muzičar Džin Simons, basista i osnivač legendarne grupe KISS, završio je u bolnici nakon što je u utorak imao saobraćajnu nesreću u Malibuu.

Prema navodima televizije NBC4 Los Angeles, Simons je svojim vozilom udario u parkirani automobil na Pacific Coast Highwayu.

Kako je saopštila šerifova kancelarija, muzičar je izgubio svest ili se onesvestio neposredno pre sudara. Njegova supruga, Šenon Tvid potvrdila je da se Džin sada oporavlja kod kuće.

Džin Simons Kiss Foto: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portparoli slavnog rokenrolera zasad nisu dali zvaničnu izjavu, dok su novinari Daily Maila pokušali da stupe u kontakt sa Simonsovim timom radi komentara.

Incident je izazvao zabrinutost među fanovima širom sveta, ali izgleda da će se Simmons u potpunosti oporaviti, što je najvažnija vest za sve ljubitelje KISS-a.