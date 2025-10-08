Legenda benda KISS izgubila svest za volanom, pa se zakucala u parkirani automobil. Rok muzičar Džin Simons, basista i osnivač legendarne grupe KISS, završio je u bolnici nakon što je u utorak imao saobraćajnu nesreću u Malibuu.

Prema navodima televizije NBC4 Los Angeles, Simons je svojim vozilom udario u parkirani automobil na Pacific Coast Highwayu.

Kako je saopštila šerifova kancelarija, muzičar je izgubio svest ili se onesvestio neposredno pre sudara. Njegova supruga, Šenon Tvid potvrdila je da se Džin sada oporavlja kod kuće.

Džin Simons Kiss
Džin Simons Kiss Foto: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portparoli slavnog rokenrolera zasad nisu dali zvaničnu izjavu, dok su novinari Daily Maila pokušali da stupe u kontakt sa Simonsovim timom radi komentara.

Incident je izazvao zabrinutost među fanovima širom sveta, ali izgleda da će se Simmons u potpunosti oporaviti, što je najvažnija vest za sve ljubitelje KISS-a.

Ne propustiteLudi svetNina je sa dečkom došla na burger, a onda je automobil proleteo kroz izlog: Par hitno prevežen u bolnicu, od krvavih prizora podilazi jeza (FOTO)
Nina Santjago i Patrik Blekvud jedu burgere
ZanimljivostiZašto hoteli nikada nemaju sobe broj 420 i 13? Bizarna istina iza praznoverja izazvala je paranoju među hotelijerima
Hotelski hodnik sa brojevima soba, izostavljen broj 13 i 420
Pop kulturaUmro pevač poznate rok grupe! Pre 30 godina oboleo od leukemije, sad otkriveni novi potresni detalji o njemu
profimedia-0993474814.jpg
Pop kulturaPoznati pevač umro u 32. godini: Iznenadna smrt šokirala fanove
Adam Rejmmi.jpg

Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir