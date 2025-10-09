Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo je oduševila svoje pratioce! Trenutno boravi u Beogradu, a sa svojim obožavaocima podelila je novu fotografiju na Instagramu koja je, kao i uvek, privukla veliku pažnju.

Elegantna jesenja kombinacija koja osvaja na prvi pogled

Na fotografiji, Jelisaveta pozira u šik jesenjoj kombinaciji koja odiše jednostavnom, ali prefinjenom elegancijom. Spoj suknje, rolke i blejzera u neutralnim tonovima pokazuje njen besprekoran osećaj za stil.

Jelisaveta Orašanin u elegantnoj jesenjoj kombinaciji sa Šanel čizmama Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Ipak, najviše pažnje privukle su Šanel čizme iz kolekcije jesen/zima 2022, čija je cena na tržištu preko 1.100 evra, odnosno oko 130.000 dinara.

Njen modni izraz prepoznatljiv je po svedenoj eleganciji, diskretnom luksuzu i umeću da spoji klasiku i moderne trendove. Bilo da se pojavi na crvenom tepihu, u javnosti ili na društvenim mrežama – Jelisaveta uvek izgleda besprekorno.

Stilska pravila kojih se uvek drži

Jelisaveta Orašanin neguje jasno definisan modni identitet i retko odstupa od svojih pravila stila:

Neutralna paleta boja: bež, bela, crna, siva i maslinasta dominiraju njenim kombinacijama

bež, bela, crna, siva i maslinasta dominiraju njenim kombinacijama Kvalitet ispred kvantiteta: uvek bira prirodne materijale poput vune, lana i svile

uvek bira prirodne materijale poput vune, lana i svile Minimalistički krojevi: čiste linije, oversize blejzeri i elegantne forme

čiste linije, oversize blejzeri i elegantne forme Diskretni detalji: jednostavne torbe, zlatni nakit i klasična obuća

jednostavne torbe, zlatni nakit i klasična obuća Prirodna šminka i uredna kosa: Jelisaveta uvek stavlja fokus na prirodnu lepotu

Zahvaljujući tom spoju jednostavnosti i sofisticiranosti, glumica redovno dobija komplimente za svoj stil i eleganciju.

Tajna njene linije i energije

Posle porođaja, Jelisaveta nije prepustila ništa slučaju kada je reč o zdravlju i izgledu. Kako je istakla u jednom intervjuu, ključ njenog povratka u formu bio je savet nutricionistkinje:

– Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to unosim i složene ugljene hidrate i proteine – rekla je Jelisaveta.

Uz osmeh je dodala:

– Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu.

