Tokom svoje bogate i raznovrsne karijere, Viktorija Bekam postigla je gotovo sve o čemu mnogi mogu samo da sanjaju – od svetske slave sa grupom Spice Girls do stvaranja prepoznatljivog modnog brenda čije se kolekcije predstavljaju na najpoznatijim pistama sveta.

Njeni životni trenutci odvijali su se pred očima javnosti, a nivo njene popularnosti takav je da je gotovo nemoguće da negde ode, a da je paparaci ne prate. Ipak, fanovi već godinama primećuju da Viktorija retko kad pozira sa osmehom, što je postalo njen zaštitni znak.

Sada je u svom Netflix dokumentarcu “Victoria” otkrila pravi razlog za to — i on je mnoge iznenadio.

Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

“Barijera se podigne, oklop se stavi – i eto te Viktorije koja se ne smeje”

Viktorija je iskreno priznala da njen nedostatak osmeha nema veze sa hladnoćom ili arogancijom, već sa nesigurnošću.

“U trenutku kada ugledam kameru, podigne se barijera, stavljam svoj oklop — i tada izlazi ta ‘namrštena Viktorija’. Svesna sam toga, ali jednostavno ne mogu da se nateram da se nasmejem,” rekla je.

Dodala je da bi volela da ima više samopouzdanja, da može da se opusti i nasmeje na crvenom tepihu:

“Volela bih da imam dovoljno hrabrosti da izađem iz restorana i nasmejem se, ali jednostavno ne mogu. Nije to neka poza — to sam ja.”

“Oduvek sam samo želela da me ljudi vole”

Pogledajte u galeriji fortografije iz dokumentarca o Viktoriji:

1/6 Vidi galeriju Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

U emotivnom momentu iz dokumentarca, Viktorija se prisetila detinjstva i priznala da je kao devojčica očajnički želela da bude prihvaćena.

U traileru za seriju, 51-godišnja dizajnerka zaplakala je govoreći o svom odrastanju:

“Oduvek sam samo želela da me vole. Bila sam nesigurna i pomalo nespretna u školi.”

Viktorija se prisetila i jedne situacije sa svojom prijateljicom, glumicom Evom Longorijom, kada su ih opkolili paparaci:

“Sećam se kako Eva hoda, smeje se, ne mari ni za šta – a ja sam se sklanjala i pravila da ne pričam s njom, samo da me ne fotografišu.”

“Snaga je u ranjivosti”

Kroz suze, Viktorija priznaje da su godine slave donele i ogroman pritisak, ali da je sada, kroz ovaj dokumentarac, spremna da pokaže ranjiviju stranu sebe.

Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

“Mislim da je prava snaga u ranjivosti. Ovaj dokumentarac upravo o tome govori – o putu od Spice Girls do svih uspona i padova koji su me oblikovali,” rekla je u objavi na Instagramu uz trejler za seriju.

Viktorija Bekam je time pokazala da iza savršene slike javne ličnosti stoje emocije, nesigurnost i potreba da se razume.

I iako se ne smeje često, njen iskreni nastup u dokumentarcu pokazuje da se autentičnost i snaga ne mere osmehom – već hrabrošću da budete iskreni.

“Naravno da se ponekad nasmejem,” rekla je uz osmeh. “Samo nemojte da se šokirate kada to vidite.”

Bonus video: Viktorija Bekam skinula tetovažu