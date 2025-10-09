Tilan Blondo(24), ćerka bivšeg fudbalera Patrika Blondoa i voditeljke Veronike Lubri, ponovo je privukla pažnju javnosti tokom revije Miu Miu na Nedelji mode u Parizu. Mlada Francuskinja, koju je svet upoznao kao „najlepšu devojčicu na svetu”, pojavila se u elegantnom braon odelu i sa opuštenim talasastim pramenovima koji su savršeno uokvirili njeno lice.

Iako su modni kritičari hvalili njen stajling, pažnja publike ponovo se usmerila na navodne estetske operacije nekadašnje najlepše devojčice na svetu.

Tilan se još od detinjstva bori sa glasinama o estetskim zahvatima, a nedavno je na Instagramu odlučila da svemu tome stane na kraj.

"Od svoje desete godine slušam da sam nešto radila. Dosta je", poručila je iskreno. Objasnila je da su promene na njenom licu rezultat šminke i olovke za usne, a ne hirurških intervencija.

"Ljudi ne shvataju koliko svetlo, šminka i ugao fotografije mogu da promene lice. Nisam radila ništa, ali izgleda da u to niko ne želi da poveruje,” napisala je manekenka u jednoj od svojih objava.

Tilana je u svet mode ušla izuzetno rano. Već sa tri godine otkrio ju je modni skaut, a sa svega deset godina krasila je naslovnu stranu magazina „Vog Enfants”, što je izazvalo veliku raspravu o seksualizaciji dece u modnoj industriji. Taj trenutak joj je doneo svetsku slavu, ali i ogromnu dozu pritiska.

Pored negativnih komentara o izgledu, Tilan se suočila i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2020. završila je na hitnoj operaciji zbog pucanja ciste na jajniku, a kasnije je morala da prođe kroz još nekoliko zahvata.

Njena iskrenost o tim iskustvima donela joj je veliku podršku i simpatije, ali kritike na društvenim mrežama nikada nisu potpuno prestale. Mnogi zlobnici tvrde da je „loše ostarila”, dok je fanovi brane: „Niko sa 24 ne izgleda isto kao sa 10 godina.”

Uprkos stalnim glasinama i pritiscima, Tilan pokazuje da je naučila da se nosi sa slavom i negativnim komentarima.

„Ne želim više da me svode samo na moj izgled. Lepota nije stvar operacija, niti je u savršenstvu, ona je u stavu i prirodnosti,” poručila je nedavno u intervjuu.

