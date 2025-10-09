Slušaj vest

Suzan Kendal Njumen, ćerka Pola Njumena preminula je u 72. godini, prenosi Daily Mail.

Ćerka američkog glumca i filmskog reditelja Pola Njumena preminula je 2. avgusta od komplikacija izazvanih hroničnim zdravstvenim stanjima, saopštila je njena porodica.

Producentkinja nominovana za Emi bila je najpoznatija po ulozi Dženis Goldman u filmu posvećenom Bitlsima iz 1978. godine pod nazivom "I Wanna Hold Your Hand".

Suzan je glumila jednu od tinejdžerki koje su pokušavale da se domognu nastupa grupe Bitls u njihovom prvom pojavljivanju u emisiji The Ed Sullivan Show u februaru 1964. godine.

Takođe je imala manje uloge u filmovima "Slap Shot" (1977), gde se pojavila kao apotekarka u hokejaškom filmu u kojem je glumio i njen otac, kao i u filmu "Roberta Altmana A Wedding" (1978).

Foto: Universal Pictures / AFP / Profimedia

Suzan je bila ćerka Pola Njumena i njegove prve supruge Džeki Vit.

Njen otac, koji je bio i auto-trkač, glumio je u brojnim filmskim hitovima, uključujući "Buč Kesidi i Sandens Kid" i "Mačka na usijanom limenom krovu". Pol Njumen je preminuo 2008. godine u 83. godini.

