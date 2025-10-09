Slušaj vest

Popularni restoran Salt Baea, omiljen među influenserima i poznat po svojoj ekstravagantnosti, izgubio je prošle godine 5 miliona funti, piše Daily Mail. Nusret Gokče poznat je po tome što biftek naplaćuje hiljade funti i što na njega posipa so na svoj prepoznatljiv način.

Među brojnim slavnim gostima njegovog glavnog restorana u Najtsbridžu bili su Dejvid Bekam i Kristijano Ronaldo. Taj restoran jedan je od 11 Gokčeovih lokala širom sveta, uključujući Majami, Njujork, Dubai, Istanbul i Milano.

Salt Bae nije prodavao samo biftek – prodavao je iskustvo koje se može podeliti na mrežama. Restoran je postao scena, a hrana rekvizit. U svetu koji vrednuje „Instagram trenutke“, Nusr-Et je bio savršeno pozicioniran. Cene su bile astronomske – biftek obložen zlatom za 4.000 dolara, špagete za 70, voda samo u flaši. Kupac je plaćao spektakl, a ne nužno kvalitet hrane.

Međutim, uprkos međunarodnom uspehu i činjenici da je londonski restoran ostvario prihod veći od 10 miliona funti, kompanija je u 2024. godini prijavila gubitak od 5,5 miliona funti. Gubitak je nastao zbog ponovnog vrednovanja imovine američkog ogranka, što je kompaniju koštalo oko 6 miliona funti. Američki ogranak Nusr-Eta je u potpunom vlasništvu britanske matične kompanije, pa je otpis te imovine doveo do negativnog finansijskog rezultata u poslovnim izveštajima.

Na vrhuncu popularnosti, brend je imao sedam restorana u Sjedinjenim Državama, ali danas su ostala samo dva stejkhausa, nakon što je restoran u Beverli Hilsu zatvoren početkom ove godine. Pre toga su zatvoreni lokali u Dalasu, Las Vegasu, Bostonu i Njujorku. Loši rezultati poslovanja u SAD doveli su do gubitka koji se odrazio na britansku kompaniju.

Uprkos velikom minusu, Nusr-Et i dalje ima 2,3 miliona funti rezervi, iako je to značajan pad u odnosu na 8,1 milion funti iz prethodne godine. Ipak, sam Gokče, koji nosi titulu najseksepilnijeg mesara na Instagramu, i dalje se procenjuje na najmanje 44 miliona funti lične imovine.

Iako je restoran izuzetno popularan među velikim zvezdama, na TripAdvisoru ima tek 2,9 od mogućih 5 zvezdica. Salt Bae bio je poznat u kulinarskim krugovima i pre nego što je postao internet senzacija, ali njegova karijera je doživela pravi uzlet tek nakon što je video u kojem mesar priprema biftek u svom prepoznatljivom stilu postao viralan na Instagramu.

Video je prikazao kako Gokče posipa so po mesu rukom savijenom u obliku "kobre". Neki su obožavatelji ovog mesara, a neki ga kritikuju i nazivaju neukusnim.

Jednom prilikom je studentima dao 30 odsto popusta na bifteke obložene zlatom u svom bostonskom restoranu, iako je konačna cena jela i dalje prelazila 1.000 dolara, i to je brojne razljutilo.

