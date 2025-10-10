Slušaj vest

Zvezda serije Prijatelji, Dženifer Aniston, danas 56-godišnjakinja, dala je redak intervju za britansko izdanje magazina Harper’s Bazaar u kom je progovorila o lažnoj slici koja ju je pratila godinama — da nije želela decu jer je „sebična radoholičarka“.

"Nisu znali moju priču, niti kroz šta sam sve prolazila poslednjih 20 godina pokušavajući da zasnujem porodicu, jer ja ne idem okolo i ne pričam ljudima o svojim zdravstvenim problemima. To jednostavno nije ničija stvar. Ali dođe trenutak kada više ne možeš da ne čuješ to — tu priču da neću da imam dete, da neću porodicu, jer sam sebična i opsednuta poslom“, rekla je.

"To me pogađa — ja sam samo ljudsko biće. Svi smo mi ljudi. I zato sam pomislila: ‘Koga briga!’“

Ipak, što je starija, Dženifer sve manje oseća potrebu da ispravlja netačne priče o sebi.

"Vesti danas kruže toliko brzo da se same zaborave. Naravno, postoje trenuci kada osetim potrebu za pravdom — kada se kaže nešto što nije istina i imam poriv da ispravim nepravdu. A onda se zapitam, da li stvarno treba? Moja porodica zna moju istinu, moji prijatelji znaju moju istinu.“

Dženifer je bila u braku s glumcem Bredom Pitom od 2000. do 2005. godine. Rastali su se nakon što je on na snimanju filma Gospodin i gospođa Smit upoznao glumicu Anđelinu Džoli.

Godine 2022. Aniston je javno priznala da je bezuspešno pokušavala da zatrudni putem vantelesne oplodnje i iskreno dodala da žali što nije ranije zamrzla svoje jajne ćelije.

Dženifer Aniston i Bred Pit u mladosti Foto: SCOTT NELSON / AFP / Profimedia

"Put do bebe bio je težak za mene“, rekla je tada. „U kasnim tridesetim i četrdesetim prošla sam kroz mnogo teških stvari, ali da nije bilo toga, nikada ne bih postala osoba kakva sam danas. Pokušavala sam da zatrudnim. Godinama su ljudi nagađali i pričali, a meni je bilo jako teško. Bila sam na vantelesnoj, pila kineske čajeve, probala sve moguće. Sve sam pokušala.

Dala bih sve da mi je neko tada rekao: ‘Zamrzni jajne ćelije. Učini sebi uslugu.’ Ali o tome ne razmišljaš tada. I evo me danas — taj brod je otplovio. Ali nemam ni trunku kajanja.“

Dženifer je imala 35 godina kada se razvela od Breda, a ranije je izjavila da su tvrdnje da ju je ostavio jer mu nije htela roditi dete — „apsolutna laž“.

Bred je kasnije sa Anđelinom dobio šestoro dece — Medoksa, Paksa, Zaharu, Šajlo, Knoksa i Vivijen. Troje starijih su usvojeni, a troje najmlađih njihova su biološka deca. Par se rastao 2016. godine nakon sada već ozloglađenog incidenta u privatnom avionu, kada je Anđelina optužila Breda za nasilno ponašanje prema njoj i deci. Danas, navodno, gotovo da nema kontakt s njima.

Dženifer se 2015. udala za glumca Džastina Terua, kada je imala 46 godina, ali se par razveo tri godine kasnije.

Dženifer Aniston i Džastin Teru Foto: Profimedia

U martu ove godine Džastin se ponovo oženio — u tajnosti — glumicom Nikol Brajdon Blum.

"Dženifer je bila jedna od prvih koja mu je čestitala“, otkrio je izvor za Daily Mail. „Da, iznenadilo ju je, ali njih dvoje su ostali u dobrim odnosima, i zaista joj je drago što je pronašao pravu ljubav.“

Isti izvor dodaje da je vest za Aniston bila pomalo gorka, iako potpuno podržava Teruovu mnogo mlađu suprugu.

Dženifer je u intervjuu govorila i o tome kako je biti uspešna žena u poznim godinama u Holivudu, odupirući se stereotipu da ljudi u javnosti imaju „rok trajanja“.

"Ideja da postoji rok trajanja za žene je zastarela — to je arhaična ideologija“, rekla je. „Mi smo ovde, činimo više od polovine populacije… i da li bi iko od vas uopšte postojao da nije bilo nas? Mudrost starijih žena je izuzetna i to je jedno od područja u kojima se u filmskom svetu zaista vidi napredak.“

U julu je otkriveno da je Dženifer ponovo pronašla ljubav — ovog puta s atraktivnim hipnoterapeutom

Džim Kertis Foto: printscreen/youtube/Greatness Clips - Lewis Howes

Nakon što je DailyMail.com ekskluzivno objavio da je glumica provela produženi vikend za 4. jul s njim, paparaci su ih nekoliko dana kasnije snimili kako razmenjuju nežnosti na romantičnom odmoru na jahti u Majorci.

"Dženifer se viđa s Džimom i veoma je srećna, ali za sada sve ide polako“, rekao je izvor blizak paru. „Njeni prijatelji su oduševljeni, svi misle da su savršen par. Oboje su duboko posvećeni radu na sebi, a Džen smatra da je Džim neverovatan u tom smislu.

Pročitala je skoro svaku knjigu o samopomoći koja postoji, i njegovo pojavljivanje u njenom životu doživljava kao sudbinu. Njihov odnos je spoj umova — imaju isti nivo emocionalne inteligencije, za razliku od nekih njenih bivših.“

