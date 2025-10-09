Slušaj vest

Dvadeset godina nakon što su se upoznali i devetnaest godina posle venčanja u Sidneju, Nikol Kidman je u septembru podnela zahtev za razvod braka od muzičara Kita Urbana.

Samo nedelju dana kasnije, 58-godišnja glumica dala je intervju za Vogue u kojem je otvorenije nego ikada govorila o svojoj karijeri, ženstvenosti i hrabrosti da preuzme izazovne uloge.

Nikol je istakla da su se uloge žena u filmu značajno promenile otkako se ona pojavila na sceni.

- Kako glumice sve češće osnivaju sopstvene producentske kuće, menjaju se i priče koje pričamo – objasnila je.

Govoreći o intimnim scenama, priznala je da smatra kako su one važan deo umetničkog izraza, ali i da o toj temi društvo i dalje nerado govori:

- A ne bi trebalo da bude tako.

Tokom karijere tumačila je brojne provokativne likove – od filmova "Mrtvo zatišje" (1989) i "Za umreti" (1995), preko kultnog "Oči širom zatvorene" (1999), pa sve do najnovijeg projekta "Babygirl" iz 2024. godine. Na pitanje zašto je privlače takve uloge, iskreno je odgovorila:

- Ne znam. Zar nije čudno što ne znam zašto?

Dobitnica Oskara otkrila je da obožava da prihvata uloge koje je pomalo plaše, jer joj omogućavaju da raste i uči.

- Rizik je ono što sam oduvek radila. Padneš, ustaneš, ponovo probaš i naučiš nešto. I dalje se vraćam niskobudžetnim nezavisnim filmovima – tamo sam rođena – rekla je.

Priznala je i da često koristi sopstvene emocije i životne uspone i padove u glumi.

- To je lepota mog posla. Imam prostor da nešto eksplodira, implodira, da procesuiram i otkrijem – ispričala je. Dodala je i da bi neko morao da je "veže“ da bi je sprečio da radi, jer posao jednostavno obožava.

Na pitanje o razvodu, Nikol je kratko prokomentarisala:

- Koliko puta moraš da naučiš da misliš da znaš gde tvoj život ide – i onda shvatiš da ne ide tamo? Naglasila je da joj je izbegavanje negativnih komentara na internetu pomoglo da sačuva mir:

– Samo se skloni od toga. Bukvalno. Jer će te uništiti.

U filmu "Babygirl", koji je izazvao mnogo pažnje, Nikol tumači Romi, direktorku velike kompanije i majku koja započinje aferu s mnogo mlađim zaposlenim, kog igra Haris Dikon.

U razgovoru za The Hollywood Reporter rekla je da joj je bilo "predivno“ da igra ženu koja u poznim godinama istražuje svoju senzualnost:

- Većina žena biva odbačena u određenom trenutku karijere, a ova uloga to menja.

- Moj lik je žena koja ima moć, uspeh i status, ali ne zna ko je zapravo, šta želi, ni čemu teži – i mislim da mnoge žene mogu da se poistovete s tim – rekla je Nikol.

Nikol Kidman i Kit Urban razišli su se 2025. godine nakon devetnaest godina braka i dvoje dece, iako su spolja delovali kao savršen par. U zahtevima za razvod, Nikol je tražila da bude primarni staratelj i da devojčice provode 306 dana godišnje s njom, dok bi Kit imao 59 dana.

Nikol i Kit upoznali su se 2005. godine na događaju G’Day USA Gala u Los Anđelesu, a venčali su se naredne godine u Sidneju. Njihova starija ćerka Sandej rođena je u julu 2008, a mlađa, Fejt, u decembru 2010. godine.

