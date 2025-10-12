Slušaj vest

Američki glumac Dik Van Dajk, sa 99 godina je i dalje aktivan u svetu glume, od 2012. godine je u braku sa Arlen Silver, koja je 46 godina mlađa od njega. Upoznali su se 2006. godine na dodeli SAG nagrada, a Arlen je bila prva i jedina žena kojoj se Van Dajk ikada udvarao.

Glumac se rado priseća prvog susreta:

„Nikad nisam prišao neobičnoj ženi u svom životu. Ona je prošla pored mene, ja sam skočio i rekao: ‘Zdravo, ja sam Dik’. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno.“

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

Dik Van Dajk i Arlen Silver Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Giles Harrison/London Entertainm / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasnije je otkrio da je Arlen šminkerka. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u ljubav, a razlika u godinama nikada im nije bila prepreka:

„Bili smo prijatelji toliko dugo da kad smo rekli ljudima koje ja znam, bili su srećni zbog naše veze, a ja sam bio uplašen. Ali to je toliko nebitno. Kada nas vidite zajedno, ne razmišljate o tome“, rekao je Van Dajk.

Arlen takođe hvali suprugovu energiju i optimizam:

„Nikad nisam upoznala nekog kao što je on. Uvek je srećan i pozitivan. Uvek peva, a ja nikad ne bih pevala u javnosti. Zbog njega pevam. On me je nagovorio da pevam na sceni i prvi put sam nastupila pred 1.500 ljudi. On je najradosnija osoba“, rekla je supruga.

Dik Van Dajk
Dik Van Dajk Foto: Lazic/Borisio / INSTAR Images / Profimedia

Karijera i tajna dugovečnosti

Dik Van Dajk ima karijeru dužu od sedam decenija, proslavio se početkom 60-ih i osvojio je šest Emija, Gremi, Tony i SAG nagradu za životno delo. Iako se približava stotoj godini, i dalje je aktivan: tri puta nedeljno ide u teretanu i vodi računa o zdravlju.

"Često sam pokušavao da razmišljam o tome šta sam radio da sam preživio toliko dugo, ali ne mogu da shvatim. Jedina stvar je to što sam uvek vežbao. Još uvek idem u teretanu tri dana nedeljno i vežbam. I verujem da je to tajna. Većina ljudi s 98 godina nema baš volje za vežbanje i onda se ukoče. Ukočiš se, a ja se i dalje, znaš, krećem prilično dobro. Mislim da to mora da bude moja tajna jer ne pazim baš na to šta jedem i slično. Ostao sam mršav. To pomaže", otkrio je glumac ranije.

