Aleksandre Grimaldi, sin princa Alberta od Monaka iz veze pre braka s princezom Šarlin, imao je izuzetno uspešnu godinu.

Dvadesetdvogodišnji Aleksandre sve češće se pojavljuje na događajima povezanim s monaškom kraljevskom porodicom, potvrđujući svoj status i sve veću prisutnost u javnom životu. Tokom protekle godine radio je kao model i bio ambasador Monte Karlo Bič Kluba, a posebno je privukao pažnju kada se pojavio na gala večeri u društvu svoje tetke, princeze Stefani od Monaka, i slavne glumice Eve Longorije, koja je bila domaćin događaja.

Eva Longorija i prvi sin princa Alberta - Aleksandre Gimaldi Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Za tu priliku Aleksandre je poneo klasično crno odelo sa belom košuljom, dok je Eva Longorija zasijala u elegantnoj braon haljini ukrašenoj perlicama, koju je uparila s odgovarajućim potpeticama i ogrlicom.

Gala večera, održana u Monte Karlu, okupila je brojne poznate ličnosti i ugledne goste, među kojima su bili i ključni članovi porodice Grimaldi. Princeza Stefani bila je jedna od počasnih gošći večeri, a na događaj je stigla u pratnji sina Luja Dukrea i njegove supruge Mari Dukre, ćerke Kamij Gotlib, kao i sestrića Aleksandrea.

Eva Longorija i princeza Stefani Foto: Douliery Olivier/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aleksandre, koji je poznat po bliskom odnosu s ocem, uvek je imao podršku i svoje majke, Nikol Kost, s kojom je princ Albert bio u petogodišnjoj vezi. Nikol je jednom prilikom otkrila da je princeza Stefani igrala važnu ulogu u Aleksandreovom životu, ona mu je kuma i od malih nogu ga je uključila u svoj porodični krug.

Događaj je bio Globalna fondacija za poklone Gala, koji je prvi put održan u Monaku. Longorija je bila domaćin večeri, a prisutni su uživali u nastupima zvezda kao što su Dedi Jenki i francuska pevačica Vita.

Tokom večeri princeza Stefani primila je posebno priznanje za svoj humanitarni rad kroz organizaciju Fight AIDS Monaco, jednu od prvih inicijativa u kneževini posvećenih podršci osobama koje žive s HIV dijagnozom.

Eva Longorija Foto: Douliery Olivier/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eva Longorija je na događaju bila u pratnji supruga, Hozea Bastona, a sedeli su za istim stolom sa Stefani i njenom ćerkom Kamij, čija je kompanija Budite bezbedni u Monaku bila zadužena za organizaciju bezbednog prevoza tokom večeri. Kamij je ovu kompaniju osnovala kako bi se smanjio broj nesreća izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola, nudeći besplatne vožnje širom Monaka.

Globalna fondacija za poklone osnovala je 2013. godine španska glumica i filantropkinja Marija Bravo, s ciljem da pomogne deci, ženama i porodicama koje se suočavaju s teškim životnim okolnostima.

