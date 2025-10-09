Slušaj vest

Venčanje Selene Gomez, poznate glumice i pevačice, i producenta Benija Blanka jedna je od najvećih vesti u svetu poznatih u poslednje vreme, a fanovi holivudske zvezde i dalje detaljno analiziraju sve snimke, fotografije I detalje koje je par objavio.

1/5 Vidi galeriju Selena Gomez na dodeli BAFTA nagrada 2025. Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, RUNE HELLESTAD / UPI / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Komenatišu se glamurozne venčanice Selene Gomez, govor Tejlor Svift, kao i spisak zvanica, na kojem, koliko je poznato, nije bila Fransija Raisa, glumica koja je Seleni 2017. donirala bubreg.

Njihov odnos je često bio pod lupom protekih godina, a mnogi zameraju pevačici što nije pozvala nekada najbolju prijateljicu i ženu koja se odrekla organa zbog nje.

Selena Gomez i Fransija Raisa Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Raisu su novinari pitali je li u svađi sa Selenom Gomez i zamera li joj što puši iako joj je zdravlje bilo toliko ugroženo da joj je bila potrebna transplantacija, a ona je istakla da su to samo glasine.

– Pitate me za tračeve… Niko ne zna šta se dešava, ni ona ni ja nismo pričale o tome. Jednog dana ću možda komentarisati – zaključila je kratko glumica.

– Znala sam da se udaje i jako sam srećna zbog nje. Vidite… ona ima svoj život, već je milijarderka i zahvalna sam što sam joj mogla pomoći. Od početka su mi doktori rekli da je to donacija. Ako doniraš dolar, nećeš kasnije zvati da pitaš šta rade s njim. To je donacija, nešto lepo što sam mogla da učinim. Zahvalna sam što sam živa i što mogu reći da sam nekome spasila život – kaže Raisa.

Foto: CraSH/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selena Gomez godinama živi s lupusom, zbog kojeg je 2017. morala da se podvrgne transplantaciji bubrega. Ispostavilo se da je njena prijateljica Fransija Raisa odgovarajuća donorka, a ona je bez dileme započela sve neophodne procedure kako bi produžila Seleni život.

– Nema reči koje bi mogle da opišu koliko sam zahvalna mojoj divnoj drugarici Fransiji Raisi – napisala je tada pevačica i glumica na Instagramu. – Dala mi je najveći dar i žrtvovala se tako što mi je donirala bubreg. Neverovatno sam blagoslovena. Mnogo te volim, sestro.

Međutim, u godinama koje su usledile Selena Gomez i Fransija Raisa nisu bile toliko bliske, a pre nekoliko godina je Selena čak nazvala Tejlor Svift svojom jednom prijateljicom u industriji zabave.

Fransija je to prokomentarisala na Instagramu rečju “Zanimljivo”, a nakon što su joj obožavaoci skrenuli pažnju da ima i jednu poznatu drugaricu koja joj je dala organ, Gomezova je odgovorila:

– Žao mi je što nisam pomenula svaku osobu koju poznajem.

Često su se pojavljivale spekulacije da Fransija zamera Seleni što se ponaša neodgovorno prema svom zdravlju, puši i konzumira alkohol, što ona nikad nije potvrdila.

VIDEO: Selena Gomez