Advokati Šona “Didija” Kombsa zatražili su od sudije koji ga je osudio da preporuči da ostatak zatvorske kazne muzički mogul odsluži u saveznoj državi Nju Džerzi.

U pismu upućenom sudiji Arunu Subramanianu, Kombsov pravni tim je zamolio da se osnivač Bad Boy Recordsa smesti u zatvor sa niskim nivoom obezbeđenja koji se nalazi u vojnoj bazi, oko 65 kilometara od Filadelfije.

"Kako bi se adekvatno pristupilo problemima zloupotrebe droga i omogućilo što više porodičnih poseta i rehabilitacionih aktivnosti, tražimo od suda da uputi snažnu preporuku Birotu za zatvore da gospodin Kombs bude smešten u FCI Fort Dix“, napisala je njegova advokatica Teni Geragos.

Konačnu odluku o tome gde će reper izdržavati kaznu doneće Biro za zatvore, iako sudija može da iznese preporuku. U ovom zatvoru ranije su boravili poznati zatvorenici, među njima ozloglašeni „Pharma Bro“ Martin Škreli, bivši gradonačelnik Detroita Kvame Kilpatrik i narko-diler Džordž Džang, čiji je život poslužio kao inspiracija za film Blow, u kojem ga je tumačio Džoni Dep.

Kombs je osuđen na 50 meseci zatvora nakon što je proglašen krivim po dve tačke optužnice za transport u svrhu prostitucije. Oslobođen je ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

Kombs će dobiti priznanje za vreme koje je već proveo u pritvoru u Metropolitan Detention Centeru u Bruklinu, gde se nalazi od hapšenja 2024. godine. Njegovi advokati su se više puta žalili na loše uslove u toj ustanovi.