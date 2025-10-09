Slušaj vest

Zvezda serije "Beverli hils", glumac Luk Peri, preminuo je u martu 2019. u 52. godini. Samo nekoliko dana pred smrt doživeo je moždani udar i od njega se nije oporavio te je preminuo u bolničkoj postelji. Fanovi popularne serije još uvek ne mogu da se oporave od ove tragedije.

U devedesetim godinama, gotovo da nije bilo osobe koja nije znala za Luka Perija šarmantnog buntovnika s kožnom jaknom, koji je kao Dilan Meke u seriji Beverly Hills, 90210 postao idol čitave generacije. Rođen u malom gradu u Ohaju, Peri je preko noći postao globalna zvezda, ali se celog života trudio da pobegne od etikete „teen idola“ i dokaže se kao ozbiljan glumac.

Serija Beverli Hils Foto: Profimedia

Odrastao je uz oca alkoholičara

Perijev otac, Koj Luter Peri, bio je „nasilan alkoholičar koji je zlostavljao Lukovu majku“. Glumac je kasnije rekao da je osećao krivicu jer kao dete nije mogao da je zaštiti. Taj osećaj nepravde oblikovao je njegov moralni kompas zauvek.

12 godina krio verenicu

Glumac je uspešno krio svoj privatni život od očiju javnosti, pa su se mnogi pitali da li je holivudski zavodnik imao devojku u trenutku smrti.

Ispostavilo se da je Luk 12 godina bio u vezi sa Vendi Medison Bauer pa i da su bili čak i vereni, a par se samo jednom pojavio zajedno u javnosti i to u aprilu 2017, ali glumac nikada nije rekao ko je bila nepoznata brineta. Vendi je ipak rešila da se posle njegove smrti obrati javnosti, progovrivši o tome kako se oseća i koliko je bila srećna sa holivudskim šarmerom.

Luk Peri Foto: Youtube Screenshot

"Želim da se zahvalim svima na ljubavi i podršci. Brojne priče o Lukovoj velikodušnost i i dobroti pomogle su mi u ovom teškom periodu. Poslednjih 11 i po godina sa njima su najsrećnije u mom životu, i zahvalna sam što sam imala to vreme sa njim. Takođe želim da se zahvalim njegovoj deci, prijateljima i porodici. Naše živote je dotakao jedan zaista poseban čovek. Užasno će nam nedostajati", rekla je ucveljena brineta za magazin "Pipl"

U testamentu je otkriveno da je Luk odlučio da sve ono što je stekao za života ostavi svojim naslednicima sinu i ćerki, dok je verenica ostala praznih ruku.

Bolovao od raka debelog creva

Luk Peri je još godinama pre smrti otvoreno govorio o svom iskustvu s rakom debelog creva. Bio je posebno posvećen podizanju svesti o ovoj bolesti nakon kolonoskopije 2015. godine, koja je otkrila predkancerogene izrasline.

„Nema ništa strašno u tome. Idite, uradite kolonoskopiju, i tako možete izbeći nešto strašno,“ rekao je tada Peri za Us Weekly na dodeli GLAAD Media Awards u aprilu 2017, dodajući da je kroz ceo proces naučio „ogromno mnogo“.

On je naglašavao koliko je važno testirati se: „Kada imate sve informacije, teško je da o tome ne pričate. Rak debelog creva je najlakše otkriti, a opet je drugi po smrtnosti. Kako to? Najlakše se otkriva, a opet je drugi po smrtnosti.“

Foto: Printscreen

Leonardo Dikaprio bio je očaran njime

Na snimanju Tarantinovog filma Bilo jednom u Holivudu, Dikaprio je priznao da je bio „potpuno zatečen“ kad je upoznao Perija: „Bio je televizijski Džejms Din. Osećao sam anksioznost pre nego što sam mu prišao.“