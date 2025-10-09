Slušaj vest

Bliznakinje poznatog repera i producenta Šona Didija Kombsa, Džesi i D’Lila, primećene su u Los Anđelesu. Osamnaestogodišnje lepotice bile su raspoložene dok su posetile spa centar, a zatim svratile na kafu u popularnu kafeteriju. Javnost ih sve češće viđa u izlascima po gradu, a mnogi komentarišu kako izrastaju u prave modne ikone.

ćerke Paf Dedija Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bliznakinje su fotografisane samo nekoliko dana nakon što je ozloglašeni mogul osuđen na 50 meseci zatvora.

Za šta je osuđen Paf Dedi

Šon Didi Kombs 3. oktobra osuđen je na 50 meseci zatvora nakon što je u julu proglašen krivim za dve optužbe povezane sa prostitucijom.

Pre izricanja presude, Kombs se izvinio svojim bivšim devojkama, prijateljima i porodici, nazivajući svoje ponašanje „odvratnim, sramotnim i bolesnim“. Rekao je da njegova deca „zaslužuju bolje“ i priznao da je izneverio majku kao sin.

Tokom postupka izricanja kazne, pomoćnica američkog tužioca Kristi Slavik rekla je sudiji Arunu Subramanijanu da je Kombsovo „poštovanje prema zakonu samo usmena izjava“.

Slavik je dodala da je 55-godišnji Kombs već zakazao govore u Majamiju za sledeću nedelju, kao da očekuje moguće ranije puštanje iz zatvora.

„To je vrhunac arogancije“, rekla je Slavik.

„Čak i sada, prilikom izricanja kazne za dve savezne krivične optužbe, on u potpunosti ne shvata kako su ga njegovi postupci doveli ovde“, zaključila je ona.

Tužioci su zatražili od sudije da Paf Dedi bude osuđen na 11 godina zatvora, tvrdeći da se "nije pokajao" i pozivajući se na njegovo priznanje o nasilju u porodici. Kombsovi advokati su, s druge strane, zatražili od sudije da ga osudi na najviše 14 meseci zatvora. Muzičar je proveo više od godinu dana iza rešetaka, od hapšenja u septembru 2024. godine.

Dedi je oslobođen je ozbiljnijih optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije u julu, ali je proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz bivših devojaka radi prostitucije.