Slušaj vest

U Sokoj klubu danas je održana promocija trećeg studijskog albuma fanki-džez-sving-pop benda V.I.S. Scena.

Album pod nazivom "Ti nisi taj" objavila je izdavačka kuća Fidbox u formatu CD-a i na digitalnim platformama.

Na albumu se nalazi jedanaest pesama, a prvi singl "Tvoje su oči", objavljen pre tri meseca, postigao je veliki uspeh u celom regionu.

Foto: Privatna arhiva

Danas je zvanično objavljen i drugi singl sa ovog ostvarenja. Reč je o pesmi "Gde je nestao mesec", čiji su autori Jovan Đapić i Bojan Petrović.

Foto: Privatna arhiva

Na promociji o albumu govorili su legendarni muzičar, novinar i radio voditelj Vladimir Janković Džet, osnivač benda V.I.S. Scena Bojan Petrović i glavni i odgovorni urednik Fidboxa Goran Jović.

Foto: Privatna arhiva

Nakon toga, vokalna solistkinja benda Aleksandra Stojanović je, uz pratnju na klavijaturama Aleksandra Jovanovića, uživo izvela dve pesme sa albuma, a specijalno, povodom današnjeg rođendana Johna Lennona, i pesmu "Imagine".

Foto: Privatna arhiva