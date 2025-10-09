Ti nisi taj: Promovisan novi album benda V.I.S. Scena (foto)
U Sokoj klubu danas je održana promocija trećeg studijskog albuma fanki-džez-sving-pop benda V.I.S. Scena.
Album pod nazivom "Ti nisi taj" objavila je izdavačka kuća Fidbox u formatu CD-a i na digitalnim platformama.
Na albumu se nalazi jedanaest pesama, a prvi singl "Tvoje su oči", objavljen pre tri meseca, postigao je veliki uspeh u celom regionu.
Danas je zvanično objavljen i drugi singl sa ovog ostvarenja. Reč je o pesmi "Gde je nestao mesec", čiji su autori Jovan Đapić i Bojan Petrović.
Na promociji o albumu govorili su legendarni muzičar, novinar i radio voditelj Vladimir Janković Džet, osnivač benda V.I.S. Scena Bojan Petrović i glavni i odgovorni urednik Fidboxa Goran Jović.
Nakon toga, vokalna solistkinja benda Aleksandra Stojanović je, uz pratnju na klavijaturama Aleksandra Jovanovića, uživo izvela dve pesme sa albuma, a specijalno, povodom današnjeg rođendana Johna Lennona, i pesmu "Imagine".
Ovoj prelepoj promociji doprinos su svojim prisustvom dali muzičari, novinari i ljudi iz sveta muzike - Srđan Marjanović, Milan i Vlajko Đurđević (Neverne Bebe), Olga Kepčija, Branimir Lokner, Saša Gajović, Dejan Grujić, Maja Cvetković (E-Play), Milan Ćunković, Branislav Ostojić Bane Ekser...