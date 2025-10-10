Slušaj vest

U svojoj luksuznoj vili u Majamiju vrednoj 26 miliona dolara, Ana Kurnjikova uživa u privatnosti sa svojim partnerom, pevačem Enrikeom Iglesijasom, te posvećuje vreme svojoj porodici.

Sada, u 45. godini, Ruskinja, koja je nekada bila proglašavana "najse*si ženom sveta", priprema se za dolazak četvrtog deteta s Iglesijasom (50).

Par već ima troje dece - sedmogodišnje blizance Lusi i Nikolasa i petogodišnju Meri.

Dok Enrike putuje svetom i objavljuje novu muziku, Kurnjikova svoje dane provodi baveći se pilatesom, šopingom i vaspitanjem dece u privatnosti.

1/4 Vidi galeriju Ana Kurnjikova Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njena svakodnevica gotovo je potpuno misteriozna, s obzirom na to da retko objavljuje na društvenim mrežama ili se pojavljuje u javnosti.

Vila u ekskluzivnoj zajednici Bay Point okružena je visokim drvećem i 16-metarskom ogradom koja štiti njenu privatnost, a kuća ima i privatno pristanište za brodove.

U komšiluku žive i druge slavne osobe poput NBA legende Dwyanea Wadea i kubanskog MLB igrača Livána Hernandeza, a nekada je tu živio i pokojni reper DMX.

U januaru su se pojavile prve nove fotografije nekadašnje teniske zvezde nakon više od dve godine, na kojima je viđena u invalidskim kolicima u luksuznom tržnom centru Bal Harbour Shops, u društvu svojih dveju kćeri i prijatelja.

Kurnjikova je profesionalni tenis napustila 2003. godine sa samo 21 godinom zbog niza ozbiljnih povreda, uključujući istegnuća leđa i frakture stopala.

Foto: Profimedia

Iako nikada nije osvojila turnir u pojedinačnoj konkurenciji, bila je rangirana i na 8. mestu sveta.

Najveći uspeh ostvarila je u igri parova, gde je dva puta osvojila Grand Slam naslove zajedno sa švajcarskom teniserkom Martinom Hingis. Ipak, popularnost van terena nadmašila je njenu impresivnu sportsku karijeru.

Već sa 16 godina postala je globalni se*s-simbol s brojnim unosnim ugovorima s renomiranim brendovima poput Adidasa, Pume, Omeginih luksuznih satova i Wrigley žvakaćih guma.

Imala je i vlastitu PlayStation igru ‘Anna Kournikova‘s Smash Court Tennis‘.

Nakon penzionisanja, Kurnjikova je povremeno učestvovala u humanitarnim teniskim događanjima, a njen poslednji veći televizijski nastup bio je u reality showu NBC-a ‘The Biggest Loser‘ 2010. godine, gde je zbog sukoba s ekipom i strogoće prema takmičarima odradila samo jednu sezonu.

Nakon toga potpuno se povukla iz javnog života.

Foto: Profimedia

U retkom intervjuu 2019. godine s The Sunom, Kurnjikova je svoju prošlu slavu opisala kao "čudnu", prisećajući se kako je već s 16 godina putovala i igrala po svim kontinentima.

Iako brak nije prioritet u njenom životu, otvoreno je govorila o radosti majčinstva.

"Obožavam biti mama. Želela sam da imam decu, vlastitu ili usvojenu. Volim da se brinem o ljudima", rekla je.

Majčinstvo je bio i glavni razlog njenog povlačenja iz javnog života:

"Kad sam zatrudnela, smanjila sam obaveze i shvatila da želim posvetiti svu pažnju deci. Biti s njima je sreća, ne želim propustiti niti jednu sekundu."

An Kurnjikova Foto: Pritnscreen/Instagram

I Enrike se slaže - brak im nije presudan, ali je pohvalio Ana kao izvanrednu majku:

"Neverovatno je gledati kako je dobra majka, kako instinktivno zna šta deci treba."

Njihov tipičan dan izgleda ovako: ustajanje u 6:30, doručak, šetnja s decom, zatim kratki odmor i pilates ili joga dok deca spavaju.

Popodne slede kućne obaveze, a uveče, oko 20 sati, Kurnjikova je obično iscrpljena, ali zadovoljna, na kauču.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Šta doručkuje Anu Ivanović: