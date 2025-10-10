Slušaj vest

Modna dizajnerka Viktorija Bekam ovih dana odlučila je da bude iskrena kao nikada do sada, pa je otvoreno govorila o detaljima iz svog svakodnevnog života koji bi mogli da iznenade mnoge.

Nekadašnja članica kultne ženske grupe Spajs grls, danas uspešna dizajnerka i supruga fudbalske legende Dejvida Bekama, priznala je da, iako živi luksuzno, u nekim situacijama je "kao svi mi“.

U intervjuu za britanski San (The Sun), Viktorija je otkrila da sama ne ide u Lidl, ali da tamo kupuje njena majka. Na pitanje da li skuplja izmet svojih pasa, odgovorila je bez razmišljanja:

- Naravno da skupljam! Mrzim kad ljudi to ostave u parku, grozno je, kazala je Viktorija pa dodala da, uprkos svom statusu, ponekad putuje niskobudžetnim avio-kompanijama kao što su EasyJet i Ryanair.

Međutim, najviše pažnje ipak je privukla njena izjava o kućnim poslovima: - Nisam usisavala još od 1997. Dejvid, moj "gospodin Čistunac" radi sve.

Finansijski problemi i spas koji je stigao od muža

Njena iskrenost se ne završava na svakodnevnim temama – u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji o njihovom životu, Viktorija je govorila i o finansijskim problemima sa svojim modnim brendom. Nakon što je njena modna kuća nakupila gubitke veće od 66 miliona funti, priznala je da ju je upravo suprug Dejvid izvlačio iz problema svojim ulaganjima.

Njen poslovni partner, Dejvid Belhasen otkrio je da je Viktorija u prošlosti znala da potroši i do 85.000 funti samo na biljke za kancelariju:

- Rekao sam joj: moramo sve da promenimo, da restrukturiramo poslovanje. Bilo joj je teško da to čuje, ali je prihvatila.

Viktorija je priznala: - Nisam išla u poslovnu školu, došla sam iz sveta zabave. Nisam shvatala koliko rasipno poslujemo. Danas me užasava koliko sam dopuštala da se novac baca. Ljudi su se bojali da mi kažu "ne".

Bekam: "Uplašio sam se, nije bilo održivo“

Dejvid Bekam priznao je da su ga gubici brenda ozbiljno zabrinuli: - Uplašilo me jer nisam video povrat ulaganja. Uvek smo govorili da ćemo se međusobno podržavati, ali to više nije bilo održivo.

Uspešan preokret 2023. godine

Nakon godina borbe, Viktorijina modna kuća konačno je počela da posluje sa profitom 2023. godine. Za uspeh zahvaljuje pametnoj marketinškoj strategiji, luksuznim proizvodima i svojoj prisutnosti na TikToku, gde objavljuje tutorijale šminkanja.

- Bila sam očajna da spasim ono što sam stvorila. U jednom trenutku sam se osećala kao da tonem u živi pesak, ali danas konačno mogu ponosno da kažem da sam uspela, poručila je dizajnerka.

